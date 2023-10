Así era Yanina Latorre antes de las cirugías y de hacerse nueva toda la dentadura

Yanina Latorre es de las personalidades más fuertes del espectáculo y su trabajo en LAM hace que todos hablen de ella. Y, si bien es conocida desde que se casó con Diego Latorre, fueron muchos años después que hizo su carrera en el medio como panelista de espectáculos.

Yanina Arruza, es el nombre que figura en el documento de la mediática, más conocida con su apellido de casada. El hecho de que use el apellido de su marido le valió de varias críticas en el ambiente, algo que a ella poco le interesa, como ya lo dejó en claro en varias oportunidades.

Actualmente es considerada de las mejores panelistas del país, pero es contadora pública y licenciada en administración de empresas, carreras que estudió cuando era joven. Además, la “angelita” de Ángel de Brito es también ser traductora pública de francés, profesora de inglés y licenciada en arte.

Cuando comenzó su romance con el futbolista, su actual marido y padre de sus hijos, Lola y Dieguito Latorre, muchos pensaron que podía ser la “nueva Mariana Nannis”. Pero ella hizo su propio camino como “botinera” y luego creó su propia marca personal.

Yanina Latorre y su carrera en los medios

Si bien los números y los idiomas parecían ser lo suyo, Yanina se inclinó por la comunicación y en 2012 tuvo su primer trabajo en el programa conducido por Cristina Pérez en Radio del Plata, donde hacía participaciones de ‘comedia’. Y su primera participación en la televisión fue en “Antes que sea tarde”, conducido por “El Pelado” López. También estuvo en “Más Viviana”, “Implacables”, “Ponele la firma”.

Así era Yanina Latorre antes.

En enero de 2013, Latorre hizo stand up junto a Carolina Leone en una obra que titularon “Insanas”. Y regresó a la televisión cuando formó parte del Bailando por un sueño, en las ediciones de 2014 y 2017. También fue panelista del debate de Gran Hermano en 2015, que era conducido por Pamela David.

Pero es desde 2016 que es parte y una de las figuras del programa que conduce Ángel de Brito. El mismo año en el que debuta en LAM trabajó en “Lanata Sin Filtro”, conducido por Jorge Lanata y en radio también estuvo en “Polino Autético”, con Marcelo Polino.

Yanina Latorre y sus cambios con el paso del tiempo

Yanina Latorre no tiene vergüenza de hablar de sus operaciones, por lo que contó en televisión que se hizo los pechos, se operó de las famosas “bolsitas” de los ojos, se realizó un retoque en los pómulos, botox en en la cara. Lo que no mencionó y está claro es que se modificó la dentadura, ya que su sonrisa es muy distinta a la de años atrás.

“No tengo muchas operaciones. Antes de casarme a los 27 me operé las lolas porque quería un vestido con un gran escote que le pedí a Benito Fernández y quería lucir increíble, después a los 10 años se me encapsularon y me las cambié. Además tengo una operación de hernia inguinal, un retoque en los pómulos, botox en en la cara y me retoque las bolsas en los ojos”, relató la angelita en LAM.

Así era Yanina Latorre antes.

