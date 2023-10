En el día más importante, a Yanina Latorre le pasó lo peor: “Me cortaron las piernas”

Yanina Latorre es de las famosas más activa en redes, donde a diario comparte decenas de videos en los que comparte sus rutina, pensamientos, canjes, información, entre otro contenido. Pero en las últimas horas le pasó lo que todo influencer teme que le ocurra y tuvo que salir a pedir ayuda.

La panelista de LAM, en uno de los días más importantes de su carrera, por lo que salió la primera tapa de Revista Gente junto a su hija, Lola Latorre, vivió una verdadera pesadilla y preocupó a sus fieles seguidores.

“No me morí, acá estoy”, fue el primer mensaje con el que Yanina Latorre trató de llevar tranquilidad luego de que intentaron hackearle su cuenta de Instagram y por temas de seguridad, se la suspendieron. A raíz de esa situación, se creó un perfil secundario desde donde contó lo ocurrido.

“Amor, no me morí. Escuchen. Primera historia, cuenta alternativa por las dudas, yo no me puedo quedar muda ni callada, alguien intentó anoche hackear mi Instagram, entonces están verificando la información por seguridad”, comenzó diciendo en el primer video que subió a su nuevo perfil, que luego dejará como secundario.

“Mientras tanto me comunico por acá. La cuenta va a estar suspendida hasta que terminen de revisar mi información, ¿Se puede ser tan pesado de querer hackearme chicos? Dejen vivir en paz”, agregó

“Hoy que les voy a decir, ¿buen día? No, día feo, nublado, estoy histérica y desde que me levanté hiperventilé porque en la madrugada me entraron mails de hackeó, nunca me imaginé esto. Es como que me cortaron las piernas”, sintetizó sobre cómo se siente.

Lola y Yanina Latorre protagonizaron la tapa de Revista Gente por el Día de la Madre

Luego, en su feed Yanina Latorre compartió la foto de la tapa de revista que hizo con su hija Lola, lo que la tenía tan emocionada de poder compartir en la otra cuenta, donde tenía sus millones de seguidores.

“¿Hay algo más lindo? La amo tanto. Hicimos la tapa de revista Gente por el día de la madre”, expresó Yanina al mostrar la foto con la joven de 22 años.

