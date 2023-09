Carmen Barbieri estalló de furia contra Yanina Latorre en vivo: “Estúpida, tarada, te metieron los cuernos”

En un episodio explosivo de este jueves por la mañana, Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima, no pudo contener su furia contra Yanina Latorre, panelista de LAM.

La confrontación se desató después de que Latorre criticara las bromas de Barbieri sobre la supuesta infidelidad de Federico Bal y Estefanía Berardi a Sofía Aldrey.

Con un tono enérgico, Barbieri lanzó: “¡Sabés que me hartaste, Latorre! ¿Quién te creés que sos? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?”.

La tensión aumentó cuando expresó su incredulidad ante las acusaciones de que se burlaba de Sofía Aldrey, la ex de su hijo: “¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey? La amo. Es la ex de mi hijo, una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar?”.

Barbieri defendió sus acciones, desmintiendo las afirmaciones de Latorre: “Estúpida, sos estúpida, tarada. ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos, tratábamos de que la gente en casa se ría y disfrute, y hablábamos de lo que había pasado. Pero nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza, porque si no hubiese parado el tema para no hacerla sentir mal a ella”.

Carmen Barbieri se metió con el episodio de “cuernos” que sufrió Yanina Latorre

La conductora no escatimó en señalar que nadie se estaba burlando de Sofía ni del difícil momento que vivieron su hijo y ella.

Además, hizo una conexión empática al recordar el dolor que Yanina Latorre experimentó por una situación similar: “Yo pasé un momento terrible, ¡y vos también! A vos te cag..., te metieron los cuernos. ¿Cuánto habrás llorado y sufrido? ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo, que soy gordita, bajé de peso, imaginate vos, mi amor”.

Carmen Barbieri

Carmen, visiblemente molesta, continuó: “¡Estoy harta de vos! No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de jod... Ya me hinchaste las pe... Ahora yo te voy a hacer un juicio a vos. ¡Esto fue una joda, loco!”.

