Antes de llegar a Mendoza, Carmen Barbieri confiesa: “Cada minuto de mi vida lo disfruto y lo aprovecho”

Carmen Barbieri es un símbolo del teatro de revista. Y aunque el género fue modificándose con el tiempo, la actriz, comediante y actriz siempre reivindicó este tipo de espectáculos, que siguen marcando la escena nacional.

Y ahora volvió a las tablas con dos pesos pesados del género, como lo son Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti. Los tres referentes de la ahora llamada revista nacional estrenaron “Inigualables”, un show cómico y musical que los tiene como protagonistas, y con el cual comenzaron una gira nacional que también los traerá a Mendoza.

“Hicimos el debut de ‘Inigualables’ con la sala llena. Yo sabía que cuando nos juntáramos los tres, que somos referentes de la revista porteña, hoy llamada revista nacional, íbamos a explotar, y la verdad fue una función genial. Y la gente es impresionante, nos quiere ver juntos. Cherutti siempre dice: ‘Hay mucha gente con necesidad de ir a ver shows’. Sí hay stand ups, alguna comedia, pero no un show como hacemos nosotros de emociones, risas, vestuario, canciones. La gente tiene ganas de ver eso”, comenta la actriz y conductora después de la primera función en Bahía Blanca.

El espectáculo producido por Giuliano Bacchi, quien convenció a los tres artistas de reunirse nuevamente en el escenario, comenzó una gira de tres meses y se presentará en Mendoza el domingo 10 de septiembre, en el teatro Independencia. Las entradas anticipadas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

El espectáculo que reúne a Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.

Un espectáculo para reír y disfrutar

Después de años separados, luego de hacer juntos grandes éxitos, el trío Barbieri - Artaza y Cherutti se reúne en un show con un fuerte sabor a revista, que revela un notable perfeccionamiento en cuanto a la diversidad de cuadros.

Carmen vuelve a reencontrarse con este tipo de propuesta teatral y lo hace con su natural desparpajo a la hora de seducir a los espectadores con el baile y con el monólogo, donde esta gran estrella entra en contacto con el público y lo hace participar, utilizando el único recurso de la picardía y el humor.

Nito recurre, como es habitual, a los chistes, algunos muy ingeniosos y efectivos. Y, sin caer en las expresiones burdas, toma como protagonistas de los mismos a figuras del deporte, la política y la farándula. Hasta se toma el pelo a sí mismo y agrega imitaciones, algunas a manera de homenaje, como es el caso de José Marrone y Tato Bores. Y también de personajes de la política, como Alberto Fernández, Sergio Massa, Mauricio Macri y Javier Milei, entre otros.

Por su parte, Cherutti renueva la galería de imitados e incorpora a otros, como Fito Páez, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Cacho Castaña, Luis Miguel, sin ser infiel a sus clásicas imitaciones de Mercedes Sosa, Sandro, Palito Ortega, Luciano Pavarotti, Sergio Denis, Raphael o Julio Iglesias. Además, la innovación lo lleva a interpretar tangos sin recurrir a ninguna imitación, utilizando su propia voz, porque si sus cuerdas dan para reproducir a cualquier cantante, por qué no usarla en su propio beneficio.

El espectáculo llega a Mendoza.

“Es un momento muy bravo, la gente no tiene un mango y no llega a fin de mes, todo aumenta día a día, y nosotros les ofrecemos dos horas de risas, de emoción, de imitaciones. La gente salió encantada: los mayores, que nos conocen de siempre, y también tengo un nuevo público por ‘Los 8 escalones’, que me pedían fotos porque me ven en la tele”, dice Carmen.

-Es cierto que hay una necesidad del público por ver espectáculos integrales.

-Esto es un poco de humor, un poco de imitaciones, canciones y emociones. Por eso lo llamo un show cómico musical. Con cambios de vestuario impecables, como en la revista, con un tapado de plumas enorme como acostumbro... ¡Es más fuerte que yo! (ríe).

-¿Por qué aceptaste volver al teatro y con esta propuesta?

-Yo soy una elegida, tengo la suerte que rechazo trabajos cuando los actores realmente están pasando una malaria fuerte, como todos los argentinos. Pero lo primero que se saca es el cine y el teatro, no se prioriza la distracción, pasa a ser un lujo. La idea de volver al teatro era volver con un show, cada uno tiene su momento, sus escenas y después nos juntamos en el final los tres.

Pero era más fácil para mí volver con los muchachos que hacer una comedia. Yo no tengo tiempo para estudiar el librero y ensayar. Me levanto a las cinco y media de la mañana y hasta las nueve de la noche no paro. Son catorce horas sin parar de laburar, primero “Mañanísima” y después hacemos dos o tres programas de “Los 8 escalones”.

Un antes y después en la vida de Carmen Barbieri

En plena pandemia, Carmen Barbieri se contagió de Covid y estuvo internada veinte días en terapia intensiva. Con un diagnóstico complicado, la actriz y conductora salió de la enfermedad y, con la vuelta a la normalidad, volvió a trabajar más que nunca.

Con el ciclo “Mañanísima”, que conduce todas las mañanas por Ciudad Magazine, Barbieri despunta su carisma en la cámara y el vivo. Y es sensación como jurado en el programa “Los 8 escalones del millón” conducido por Guido Kaczka.

-Estás en la televisión todos los días y ahora el teatro, ¿tenés mucha energía para trabajar tantas horas?

-Sí, pero me canso también. No por la edad, incluso cuando tenía 20 años no trabajaba tanto como ahora. Trabajo de lunes a lunes y a veces ni almuerzo, pero laburo mucho. Y compartir con mi hijo y amigos, es lo que me gusta hacer. Pero en este momento tengo tanto trabajo, que lo aprovecho, para pagar las deudas que contraje en la pandemia, saliendo adelante. Y somos argentinos, siempre salimos adelante, siempre tengo la esperanza de que vamos a salir adelante.

La conductora es jurado en "Los 8 Escalones".

-Volviste a la tele como conductora, ahora al teatro, ¿te queda algo pendiente en lo laboral?

-Yo estuve al borde de la muerte, en coma 25 días por el Covid y me agarró cuando no estaban las vacunas. Y como soy asmática se complicó con una neumonía bilateral. Y cuando sobreviví, cada minuto de mi vida lo disfruto y lo aprovecho. Digo que estoy acá por algo, para hacer algo. Me queda seguir aprendiendo, de los jóvenes, de la gente, del trabajo y de lo que me gusta hacer. Es muy loco que una persona haya pasado por tantas cosas (se murió mi mamá, se murió Santiago el papá de Federico, mi hijo venció un cáncer) en un año. Fue un hachazo tras otro. Y me queda de todo eso las ganas de seguir aprendiendo y tener proyectos. Sí me gustaría hacer una comedia musical, pero no es el momento porque no tengo tiempo para ensayar y estudiar.

-¿Cómo vivís este presente en la televisión?

-La conducción es lo que más me gusta. Amo hacer el programa, a veces me mando uno que otro furcio, pero es el vivo. Soy netamente Carmen en “Mañanísima”, con un equipazo que son de fierro. A mí me gusta mucho conducir y hacer entrevistas.

-¿Hoy ya no le ponés energía a los escándalos y malos entendidos que se dan en el espectáculo?

-No, porque después de recuperarme del estado que atravesé, después de vivir eso, todo lo demás me resbala. Hasta el cansancio, que me duelen los pies de usar tacos, no paro de trabajar. Y cuando tengo un día libre me aburro, yo laburando me siento viva, soy Carmen. Por ejemplo, ayer me ofrecieron tres comedias para hacer en el verano y la verdad no sé si puedo aceptar los proyectos.

-¿Qué opinión te merece este momento particular del país?

-Más que mi opinión, te voy a decir lo que siento. Yo estoy detrás de una ley junto a Julio González para parar con el hambre en el país. Hay más de veinte mil comedores, merenderos, niños que sufren hambre. Es muy duro, y me pone muy triste ver un país tan rico tocando fondo. Pero como soy tan positiva, sé que vamos a salir adelante. Y el que salga electo que se ponga las pilas y levante el país: primero el hambre. Segundo la educación, porque si no tenés la panza llena no podés pensar. Y ni hablar de la salud, yo soy una mina que apoya al que asuma porque apoyo mi país. Fede no quiere irse del país, se le fueron sus amigos y él no piensa irse. Y tenemos un país hermoso.

-¿Y ningún amor para Carmen?

-No tengo tiempo. Imaginate: si tengo un novio, me manda a cagar (ríe). Pero no puedo, incluso tengo un problema con mi perro, que mi amigo Gabi se lo llevó para cuidarlo los fines de semana... Te comparé un perro con un hombre ¡qué feo! (ríe) Pero es que una mascota pasa a ser un gran compañero. Pero volviendo al tema del amor, estoy abierta al amor, pero se cansan. Me llaman y no contesto, parece que me molestan. Pero no es eso, sino que no tengo tiempo.

Abocada a la televisión y su vuelta al teatro.

“Inigualables” en Mendoza

El escenario vuelve a reunir a estas tres figuras de la revista porteña en un show cargado de humor, canciones e imperdibles imitaciones.

“Inigualables”, el espectáculo con Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, llega a Mendoza el domingo 10 de septiembre, a las 20 horas, en el teatro Independencia. Las entradas anticipadas están a la venta en Entradaweb.com.ar.