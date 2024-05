Antonio Sarelli vuelve a exponer con “Espacios de Silencio”

“Soy un viejo terco, de aquellos a los que les dan un palo en la cabeza y, como el burro, sigue andando. Y aunque no tenga algún tema en específico, sigo pintando. No importa para qué, pero lo hago”, afirma Antonio Sarelli, pintando de tonos oscuros y claros al mismo tiempo su presente.

El gran artista mendocino, invitado por la Secretaría de Cultura de Godoy Cruz, inaugura hoy una nueva muestra en el Centro Patrimonial Artístico Cristóforo Colombo, que lleva como título Espacios de silencio y en la que recopila parte de su obra actual.

En el marco de 169º aniversario del municipio de Godoy Cruz, la Secretaría de Cultura de ese departamento convocó al notable artista para que expusiera su obra más actual. Junto con la inauguración, por iniciativa del Honorable Concejo Deliberante de la comuna, el pintor recibirá una Distinción al Mérito.

Así, con la asistencia de su hija Rebeca, también artista, Sarelli expondrá una serie de pinturas que llevan la huella de toda su trayectoria. “Yo pinto y guardo. Ella me lo saca (ríe). Pero es lindo exponer, aunque cambian los tiempos. Ella es la que organiza las muestras”, afirma entre risas.

Una de las obras que expondrá Antonio Sarelli en su nueva muestra, en Godoy Cruz.

CONTEMPLAR LA BELLEZA Y LA QUIETUD

La exposición Espacios de silencio es un compendio actual del estilo y la mirada de Sarelli sobre el lienzo. En su producción, predominan los rostros femeninos, que en esta muestra siguen presentes. Aparecen también algunas presencias nuevas, pero su figuración va más allá de la semejanza. Su producción creativa nos acerca un mundo de belleza. Sarelli es de esos artistas que, con su oficio, llena de emociones a quienes contemplan su obra.

“No sé si hay algo tan distinto en estas nuevas obras. Creo que, como hombre, no podemos cambiar mucho más. La máquina nos ha superado con tanta velocidad, y yo no estoy acostumbrado, me pasa por al lado. Por un lado, me gusta saber que hay una nueva generación que toma las riendas, con estas nuevas formas de expresión. Pero, en el fondo, todo es igual: tanto la música, como la poesía, todas apuntan al corazón. No es algo efímero que puede hacer una máquina. El arte se nos queda para adentro, escondido”, reflexiona el artista plástico sobre lo que cambia y lo que permanece en el arte.

Y luego agrega: “Hay pinturas enormes, efectistas, profundas, pero a veces una obra chiquitita es la que se te queda prendida. De alguna manera de eso sale el título que le pusimos a esta muestra. Quiere referirse al silencio interior de cada uno, el que está a nuestro alcance”.

Nacido en Maipú en 1936, Sarelli fue maestro de varias generaciones de artistas mendocinos, a través de su labor docente en la Academia Provincial de Bellas Artes. Sus obras pertenecen a colecciones privadas tanto en Argentina como en países de América, Europa, Asia y en Museos Nacionales e Internacionales.

A lo largo de su carrera se hizo merecedor de 18 importantes premios en Salones Provinciales y Nacionales. Por su destacada trayectoria artística ha recibido importantes reconocimientos tanto en la provincia como el país, siendo parte de ese selecto grupo de artistas argentinos destacados.

A pesar de su larga trayectoria, sigue atento a lo que se pinta en la actualidad.

Una de las obras que expondrá Antonio Sarelli en Godoy Cruz.

–¿Tiene contacto con las nuevas generaciones?

–Sí. Es un grupo muy importante que se va creando, que usa otras herramientas, pero siempre con el sentido de la belleza, de lo que le hace falta al hombre. Hay un grupo de artistas que ya está dando que hablar en el país y en el mundo, y lo hacen muy bien. Siempre los envidio de alguna manera, porque saben usar otras herramientas, cambian el pincel o el lápiz por otros elementos. Antes era la mano del hombre la que se imponía. Ahora el arte lo pueden hacer con una máquina, pero, en definitiva, la maneja el hombre. Más allá de esas diferencias, los artistas de las nuevas generaciones son muy generosos conmigo.

Retratos del pintor Antonio Sarelli en su taller. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

–Pese a que la máquina avanza, la condición de incertidumbre de la que bebe el artista no cambió...

–Desde que tengo uso de razón el artista está en segundo plano. Me sentí un poco mal cuando un hombre muy rico, acá en Mendoza dijo: “Los artistas son como los burros, tienen que sufrir, pasar hambre, morirse jóvenes o estar en las últimas para que hagan algo interesante”. Fue tan cruel oírlo... Todavía existe esa mirada, que en el fondo se pregunta por el para qué del arte. Yo sólo digo que, al lado del pan, también hace falta un libro. En mi caso soy un privilegiado, porque hice muchas cosas en mi vida, pero el arte y la pintura me han apoyado y me han dado todo. Me han devuelto mucho más de lo que doy. El arte ha sido demasiado generoso conmigo. Tengo una familia hermosa que siempre me apoya, la gente siempre me ha querido, Mendoza me ha dado más de lo que esperaba. Estoy realizado: he tenido una hija, he plantado un árbol y, aunque no escribí un libro, lo pinté (ríe).

El destacado artista inaugura una exposición en Godoy Cruz.

–¿Tiene alguna obra de todas las que pintó que lo haya marcado en su prolífico camino?

–Por ahí recupero algún cuadro de los años 60 y siento que están mejores que los que hago ahora. Pero esa sensación es un ir y venir. El arte no es algo estático. En otra oportunidad me preguntaron algo así. Creo que todo lo que me duele no lo puedo expresar, entonces, en vez de pintar lo que me duele, voy a pintar una flor o un ángel, que es lo que nos hace falta. En esta época tan dura en que vivimos, hay que levantar la cabeza y ver la belleza que nos rodea: la naturaleza, los colores... tenemos mil cosas para ver y son todas gratis. Y eso quizá nos ayude a mitigar todos esos dolores. Por eso también aparece el título de esta muestra. El arte es testimonial, pero en su mayoría las cosas buenas no se conocen, y en cambio muchas veces aparece lo morboso. Y creo que, si somos testigos de esa belleza, podemos cambiar un poco la realidad. Voy a seguir pintando angelitos, a ver si puedo cambiar algo, porque el arte siempre es necesario.

Una de las recientes obras que expondrá Antonio Sarelli.

PARA AGENDAR: MUESTRA “ESPACIOS DE SILENCIO” DE ANTONIO SARELLI

Desde este sábado 4 de mayo a las 20, queda inaugurada la muestra “Espacios de Silencio”, del reconocido artista plástico Antonio Sarelli, en el Centro Patrimonial Artístico Crisóforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz). La entrada es libre y gratuita.