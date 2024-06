Ricardo Canaletti contó por qué se fue del programa de Carmen Barbieri y reveló la verdad sobre su “renuncia”

Un escándalo a los gritos terminó con un fuerte de rumor de renuncia durante el tramo final del magazine Mañasísima, conducido por Carmen Barbieri. Ricardo Canaletti decidió irse antes de que el programa terminara y debido a esto se comentaba de una posible renuncia por parte de él.

En diálogo con PrimiciasYa, el abogado y periodista salió a aclarar el panorama. ‘’Yo no renuncié a nada’' comentó. ‘‘¿Por qué me fui hoy antes? Porque tenía que ir al sexto piso, a la mesa de noticias por el caso Loan...’'. Canaletti mostró asombro sobre los rumores de su salida, incluida la supuesta pelea con Majo Martino.

¿Qué pasó al aire entre Ricardo Canaletti y Majo Martino?

Explicó que estaba lejos de tener una pelea con la periodista, quién actualmente está cubriendo la Copa América en Estados Unidos. Mencionó que su comentario sobre que Martino estaba de vacaciones lo dijo en broma. La verdad es que si alguien interpretó mal alguna cosa, escapa a mí”, sentenció.

Por su parte, Carmen Barbieri comentó su sorpresa ante lo sucedido. “Espero que haya sido nada más que un impulso.’' dijo. Agregó que por su conocimiento Canaletti y Martino no tienen ningún problema entre ambos.

La palabra de Majo Martino

En conversación con La Nación, Martino dijo: ‘‘...no sé bien qué pasó en el piso después del cruce.’' Recalcó que el comentario del abogado y periodista fue una falta de respeto: ‘‘No entiendo por qué el enojo de él, sinceramente. El problema fue que un compañero me faltó el respeto al aire y eso no me gusta, obviamente”.

El tweet de Majo Martino sobre Ricardo Canaletti.

Durante el programa, mientras Martino hablaba sobre la Selección Argentina, Canaletti ’'bromeó’’ con la cobertura de la periodista: ‘‘...no creo que la nena lo sepa”. Majo Martino no dejó pasar el comentario y le respondió: ‘‘...te cuento que las mujeres también podemos hablar sobre fútbol y hacer esto”. Cuando salió del aire publicó en la red social X que Canaletti es un ‘’mal compañero’'.