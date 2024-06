Matías Alé rompió el silencio tras ser viral por su extraño acento en la mesa de Juana Viale: “Era Pepe...”

Matías Alé es uno de los personajes de la farándula y en el último tiempo acaparó la atención de programas de televisión y portales tras blanquear su relación con una joven de 22 años, Martina Vignolo. Desde que hizo público su nuevo romance, el actor volvió a tener lugar en lo mediático, a lo que se suma el premio que recibió el fin de semana en los Martín Fierro Federal en Mendoza, donde le propuso casamiento a su novia.

El mediático tomó contacto desde el aeropuerto de Mendoza con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, y junto a su madre y su novia habló de todo con la conductora y sus panelistas, pero sobre todo de las noticias por las que fue protagonista en las últimas semanas.

Alé fue como invitado a la mesa de Juana Viale y un video de él se viralizó por el acento extraño con el que habló durante el programa, que no es el mismo con el que se lo escucha hablar a diario. Esta situación generó una ola de comentarios en redes y memes al respecto.

Carmen le preguntó cómo había tomado los comentarios y críticas y Alé no tardó en responder al respecto: “Hace 25 años que estoy en el medio, estoy rodeado de amor y a esta altura del partido las cosas que me dicen ya me divierten, las disfruto”.

“¿No te duelen algunas cosas?”, preguntó Carmen. “No... mientras no sufran las personas que tengo a mi alrededor”. Luego, Majo Martino indagó un poco más y le preguntó de dónde había sacado ese acento un tanto mejicano, la que Carmen Barbieri apodó “el cajetillas”.

“Era como que alargaba un poco las letras. Me dijeron que era Pepe Argento cuando encuentra petróleo. Pero será porque hice una película”, respondió entre risas.

Luego le preguntaron a Martina si le molestaban o herían estos comentarios y respondió, también con una sonrisa: “No, obvio que no me molesta. Me divierto y es tanta la gente que nos rodea tan buena, donde me presenta me tratan tan bien que cómo voy a tomar los chistes o los memes de mala manera”.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia en los Martín Fierro

Matías Alé ganó un Martín Fierro por su conducción en “Showbeach”, programa emitido en un canal de Carlos Paz. El conductor realizó el tradicional agradecimiento pero antes de regresar a su mesa sorprendió a todo el auditorio al llamar a su joven novia de 22 años, Martina Vignolo, para proponerle casamiento frente a todos.

“Yo dije (a Martina) que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querés casar conmigo”, dijo Matías. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá”.

Hasta se animó a bromear con su pasado donde estuvo complicado con su salud mental. “No voy a hacer la señal de la cruz porque me van a volver a internar”. Luego, Martina se limitó a respondió: “Sí, claro”.

Matías no se animó aponer fecha, hasta bromearon con usar el catering del evento para concretar la unión. El flamante ganador recordó que en su mejor momento no había ganado nada. Que “se cayó, se volvió a levantar y finalmente” la vida lo premiaba.