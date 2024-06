Martín Fierro Federal en Mendoza: propuesta de casamiento, infiltrado reclamo político y el gran ganador

Mendoza sumó a su admirada gama de amarillos otoñales un dorado intenso para convertirse en la anfitriona de la entrega de las estatuillas más codiciadas por el periodismo y la industria del entretenimiento: los Martín Fierro, en su versión federal, se entregaron en la provincia en una verdadera fiesta que reunió a lo mejor de la radio y la TV.

Le ceremonia tuvo de todo: propuesta de casamiento en pleno escenario, emoción, infiltrados reclamos políticos y un gran ganador mendocino.

La prestigiosa ceremonia tomó por sorpresa a la mayoría de los transeúntes que se encontraron con un ordenado pero intenso operativo en los alrededores del auditorio capitalino Ángel Bustelo. Luces, drones y cámaras formaron un panorama inusual para un sábado otoñal. Para las 20.30, todo se activó y comenzó el show.

Una larga alfombra roja en el hall central del Bustelo se transformó en una pasarela federal donde las tonadas de todos los puntos del país conformaron un unísono murmullo de expectativa y alegría. Pero claro, como suele ocurrir, el revuelo, las selfies y la mayor atención se la llevaron los personajes con mayor exposiciòn en TV y redes.

Matías Ale llegó junto a su flamante novia, Martina Vignolo, y a su madre, Elena Veroni. El carismático conductor y ex de Graciela Alfano no escatimó en simpatía para todo el que le pidió una foto o entrevista. Hasta por momentos desplegó con mucha soltura su “nuevo” tono “paquete” o “atinchizado” que sorprendió hace días en la mesa de Mirtha Legrand.

También destacaron entre las figuras de radio y TV locales la influencer Mica Viciconte, las participantes de Gran Hermano Agostina Spinelli y Sabrina Cortez; la querida judoca Paula “La Peque” Pareto; el reconocido periodista Cacho Rubio; la actriz Katja Alemann, y los periodistas Luis Ventura, Norberto Chab, Nancy Duré, Nicolás Peralta, Graciela Guiñazú, Fabián Pico, Luis Digiano, entre otros.

Showtime: el Bustelo federal y de fierro

A las 22 en punto, un dron irrumpió en el auditorio ya con los 500 invitados sentados y ansiosos y el país pudo ver- por TV y YouTube- una Mendoza como nunca antes. En el escenario, un show de malambo anticipó el ingreso de los maestros de ceremonia: Pamela David y Guillermo Andino.

Durante 3 horas se conocieron a los 37 ganadores, más a los homenajeados, y al doble galardón de oro, en radio y TV. Mendoza se quedó con 9 estatuillas más el máximo premio de hora para el gran ganador de la noche: el noticiero Siete, de Canal 7.

Reconocimiento a Marcelo Romanello y la Peque Pareto

La gran noche de las estatuillas tuvo también un espacio para el reconocimiento. El destacado periodista mendocino Marcelo Romanello fue homenajeado por su amplia y notable trayectoria en los medios.

También la Peque Pareto, judoca argentina campeona del mundo y medallista olímpica en Pekín 2008 y Londres 2016, recibió una estatuilla por su aporte al deporte nacional. “Estoy muy emocionado y sorprendida”, aseguró en el escenario.

Matías Alé le pidió casamiento a su novia Martina Vignolo en medio de la gala de Los Martín Fierro

Matías Alé ganó un Martín Fierro por su conducción en “Showbeach”, programa emitido en un canal de Carlos Paz. El histriónico conductor realizó el tradicional agradecimiento pero antes de regresar a su mesa sorprendió a todo el auditorio al llamar a su joven novia de 22 años Martina Vignolo para proponerle casamiento frente a todos.

“Yo dije (a Martina) que si me ganaba el Martín Fierro te iba a preguntar si te querés casar conmigo”, dijo Matías. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá”.

Hasta se animó a bromear con su pasado donde estuvo complicado con su salud mental. “No voy a hacer la señal de la cruz porque me van a volver a internar”.

Luego, Martina se limitó a respondió: “Sí, claro”.

Matías no se animó aponer fecha, hasta bromearon con usar el catering del evento para concretar la unión. El flamante ganador recordó que en su mejor momento no había ganado nada. Que “se cayó, se volvió a levantar y finalmente” la vida lo premiaba.

Lo cierto es que Matías Ale se va de Mendoza con un “fierro” entre sus manos y con un compromiso de formalizar su familia.

Katja Alemann pidió que Senadores no apruebe la ley bases en plena gala de los Martín Fierro

Catalina Alemann, más conocida como Katja Alemann, fue parte de una de las producciones mendocinas que se alzaron con un Martín Fierro. “DT: La MIsión (Canal 7)” ganó la categoría mejor ficción.

La reconocida actriz, bailarina, escritora y empresaria subió junto a sus compañeros para recibir la estatuilla. Cuando fue su turno de agarrar el micrófono lanzó un fuerte mensaje “anti-Milei”: “Senadores no aprueben la ley bases y Diputados deroguen el DNU”, sentenció de manera eufórica.

Los ganadores mendocinos de los Martín Fierro Federal 2024

DT: LA MISIÓN – Canal 7, Mendoza (ficción), ORNELLA FERRARA (conducción femenina), JULIAN IMAZIO (labor periodística), NOTICIERO SIETE MEDIODÍA, MENDOZA+SUSTENTABLE (radio de servicios, LV 10 Radio de Cuyo), FUERA DE JUEGO (radio deportivo, LV4 Radio Nacional San Rafael), INFINITA TARDE (Radio entretenimientos, LV 4 Radio Nacional San Rafael), CLARA CESCHIN (animación radio- FM Brava), RICARDO MONTACUTO (labor periodística Radio Nihuil)

La lista completa de ganadores del Martín Fierro Federal 2024

TELEVISIÓN

-AGROPECUARIO

· GENTE DE CAMPO – Canal 10, Junín, Buenos Aires

· NUESTRO AGRO MISIONES – Canal 12, Posadas, Misiones

· PASIÓN POR EL VINO – Canal 7, Mendoza

-CULINARIO

· REMIL VA – Canal 14, Santiago del Estero

· SABORES FUEGUINOS – TVP Fueguina, Usuhaia, Tierra del Fuego

· #PASTELEANDO – Canal C, Córdoba

-CULTURAL EDUCATIVO

· VENTANA A LA CIENCIA, Canal 10, Tucumán

· CULTURA INQUIETA, Canal 5 Telesol, San Juan.

· ARQA, Canal 13, San Luis.

-DE SERVICIOS

· MI MASCOTA TV - Canal 4, Bahía Blanca, Buenos Aires.

· OFICIOS Y PROFESIONES – Celta TV, Tres Arroyos, Buenos Aires

· TIEMPO PARA DAR – Cable Norte Televisión. L.N. Alem, Misiones

- DEPORTIVO

· CLUBES SON AMORES – Santa Fe Canal, Santa Fe.

· FUTBOLÉMICO – Canal Show Sport, Córdoba.

· OVACIÓN TV – Canal 7 Mendoza.

- DOCUMENTAL

· SAUZAL BONITO: EL PUEBLO QUE TIEMBLA – Canal 7, Neuquén

· UN PUEBLO SIN JOAQUÍN – Canal 10, Córdoba

· EL YAGUARETE ESTÁ DE REGRESO – El Impenetrable TV – Canal 9 Resistencia, Chaco

-ENTRETENIMIENTOS

· JUEGO DE REINAS - Canal 10, Salta

· ME ENCANTA 2.0 – Canal 2, Caleta Olivia, Santa Cruz

· MÁS EN COMÚN – Canal 10, Gral. Roca, Río Negro.

- FICCIÓN

· DT: LA MISIÓN – Canal 7, Mendoza

· LA CADETERÍA – Canal 14, Santiago del Estero

- HUMORÍSTICO

· CHICHILO EN EL DOCE – Canal 12, Córdoba

· UN NUEVO DÍA – Canal 10, Salta

· INCORREGIBLES – Canal 10, Córdoba

-INFANTIL

· MATRIA – Canal 2, Santa Fe

· GIGANTES DE ACERO – VerTV Multimedios, Santa FE

· CHICOS EN EL AIRE – Megacable, San Luis

-INFORMATIVO

· HOLA MENDOZA - Canal 7, Mendoza

· PANORAMA INTERIOR - Video Cable Castelli, J.J. Castelli, Chaco

· TURCO AL MEDIODÍA - Canal C, Córdoba

· NOTICIAS 7 - Canal 7, Neuquén

-INTERÉS GENERAL

· MICUMAN - Canal 10, Tucumán

· PARÁ TODO - Canal 7, Mendoza

· EL BAR 10 - Canal 10, Córdoba

-LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA

· ORNELLA FERRARA - “Pará todo”, Canal 7, Mendoza

· GRACIELA SANTONE - TV Regional Rosario, Santa Fe

· SONIA FERNÁNDEZ - Canal 9 Litoral, Entre Ríos

-LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

· LEANDRO YEZZE - “La tarde de todos”, Chaco TV, Resistencia, Chaco

· MATÍS ALÉ - “Showbeach”, Canal Showsport, Villa Carlos Paz, Córdoba

· RODRIGO AYUB - “Turcolandia”, Canal 10, Salta

· MARCELO GARCÍA - “Viajo con vos”- Canal 7, Neuquén

-LABOR PERIODÍSTICA

· ROMILDO RAMÓN LAVIA RACHZ - “Panorama Interior”, Video Cable Castelli, J.J. Castelli, Chaco

· JULIAN IMAZIO - “Noticiero 7 Central “, Canal 7, Mendoza

· SERGIO ANTONIAZZI - “Servicio Informativo”, Canal 10, Córdoba

- NOTICIERO

· NOTICIAS 10 MAÑANA - Canal 10, Gral. Roca, Río Negro

· NOTICIERO SIETE MEDIODÍA - Canal 7, Mendoza

· SOMOS NOTICIAS SALTA -Somos Salta, Salta

-PROGRAMA PERIODÍSTICO

· CÍRCULO ROJO - Canal 7, Mendoza

· EL AVISPERO - Canal 10, Tucumán

· EL VENTILADOR - El Once, Entre Ríos

-TEMAS MÉDICOS

· HABLEMOS DE INCLUSIÓN - Canal 19, Santa Rosa, La Pampa

· LA MIRA EN VOS - Canal 12, Tucumán

· PARA SU SALUD - Canal 12, Córdoba

-MUSICAL

· EL SONIDERO - Chaco TV, Resistencia, Chaco

· LOS CHAMAMECEROS - Santa Fe Canal, Rosario, Santa Fe

· TANGO EN LA BAHÍA - Canal 9, Bahía Blanca, Buenos Aires

RADIO

- AGROPECUARIO

· AIRES DE INTA - LU 20 Radio Chubut, Trelew, Chubut

· LPROTAGONISTAS DEL CAMPO ARGENTINO - LV8 Nacional Libertador, Mendoza

· SOMOS EL CAMPO - Radio Viamonte, Los Toldos, Buenos Aires

-CULTURAL EDUCATIVO

· CAJA DE RESONANCIA - LRA 30 Radio Nacional Bariloche, Río Negro

· ABC UNIVERSIDAD - Radio UNR 103, Rosario, Santa Fe

· CULTURA EXPRESS - Radio La Brújula 24, Bahía Blanca, Buenos Aires

-DE SERVICIOS

· PALABRAS MAYORES - Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

· MENDOZA+SUSTENTABLE - LV 10 Radio de Cuyo, Mendoza

· ARTES Y OFICIOS EN LA CIUDAD - FM Ciudad 103.9, Salta

-DEPORTIVO

· LTA (LA TRIBUNA AMATEUR) - La tucumana FM 95.9, San Miguel de Tucumán

· SUPERDEPORTIVO - Supe Radio FM 96.3, Gral. Roca, Río Negro

· FUERA DE JUEGO - LV4 Radio Nacional San Rafael, Mendoza

- DOCUMENTAL

· PROYECTO REDONDO: A 22 AÑOS DE LA ÚLTIMA MISA - Radio Continental, Córdoba.

· EL FESTIVAL DE LAS ESTRELLAS - LRA 5 Radio Nacional Rosario, Santa Fe

· AIMÉ EN LOS MEDIOS - LRA30 Radio Nacional Bariloche, Río Negro

-ENTRETENIMIENTOS

· LO BUENO, LO MALO Y LO FEO - Radio Mitre Bahía Blanca, Buenos Aires

· HACÉ LO QUE QUIERAS! - Radio Jajá 105.3 FM, Córdoba

· INFINITA TARDE - LV 4 Radio Nacional San Rafael, Mendoza

- HUMORÍSTICO

· EL MAÑANERO DEL FLACO - Radio Jajá 105.3 FM, Córdoba

· LO PEOR ESTA POR LLEGAR - FM Azul Media 94.5, Puerto Madryn, Chubut

· HUEVOS REVUELTOS - Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

- INFORMATIVO

· SERVICIO INFORMATIVO “MINUTO A MINUTO” - LV8 Radio Nacional Libertador, Mendoza

· MITRE INFORMA PRIMERO - Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires

· INFORME NIHUIL SEGUNDA EDICIÓN - Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

-INTERÉS GENERAL

· PARA SABER CON QUÉ CONTAMOS - Radio Iguana 97.7, Esperanza, Santa Fe

· EL PUENTE - Radio Mitre Rosario, Santa Fe

· HORA LIBRE - Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

· TODO SE SABE - Radio7 FM 97.7, Neuquén

LABOR ANIMACIÓN / CONDUCCIÓN FEMENINA

· CARLA CHIARADINI - “El cordillerano entrena”, Radio El Cordillerano, Bariloche, Río Negro

· CAROLINA COSCARELLI - “Ni más ni menos”, Radio La Red, Rosario

· CLARA CESCHIN - “Siestamos al aire”, FM Brava, Las Heras, Mendoza

· BELU MISSÓN - “Es un montón”, Radio 7 FM 97.7, Neuquén

LABOR ANIMACIÓN MASCULINA

· GABRIEL MÁSCOLO - “De boca en boca”, Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires

· JAVIER DELLAMAGGIORE - “Hora Libre”, Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

· CLAUDIO LASSIAR - “Pasen y vean”, LU9 Radio Mar del Plata, Buenos Aires

· CHACHA DURÁN - “Más chance”, FM 106.3 Mar del Plata, Buenos Aires

INFANTIL

· INIGUALABLES - FM Ciudad 103.9. Salta

· VORTERIX KIDS - Vorterix Bahía, Bahía Blanca, Buenos Aires

· RADIOCUENTOS - FMHTD, Gral. Fernández Oro, Río Negro

LABOR PERIODÍSTICA

· SILVIO SACOMANI - “La cocina de las noticias”, Cadena Continental, Neuquén

· BOBY ALANIZ - “Detonados”- Rock&Pop, Tucumán

· CINTIA VARGAS - “Primero Mendoza”, Radio Mitre, Mendoza

· RICARDO MONTACUTO - “Te digo lo que pienso”, Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

MÚSICA CLÁSICA, CIUDADANO O TANGO

· CLUB DE NOCHE - LRV 313 Radio Zona Cadena Miramar, Buenos Aires

· LA HORA DE ASTOR - Radio Brisas, Mar del Plata, Buenos Aires

· UN REO MEDITABUNDO - Radio Nihuil, Las Heras, Mendoza

MÚSICA FOLCLÓRICA

· HUELLA ERRANTE - Radio Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires

· ENTRE MATES Y TONADAS - FM Sol 89.3, 25 de Mayo, Misiones

· ARGENTINOS - Radio Continental, Córdoba

-MÚSICA POP, MODERNA O JAZZ

· COSTUMBRES ARGENTINAS - Radio Metropolitana Rosario, Santa Fe

· SIMPLEMENTE JAZZ - FM Cristal 96.3, San Andrés de Giles, Buenos Aires

· JOVEN Y GASTADO - 89.3 FM de las Misiones, Posadas, Misiones

-PERIODÍSTICO

· CAMINO A CASA - Radio Mitre Rosario, Santa Fe

· MAGDALENA EN LA 98.5 - Radio El Caletense, Caleta Olivia Santa Cruz

· LA COCINA DE LAS NOTICIAS - Radio Cadena Continental, Neuquén

-TEMAS MÉDICOS

· DESTILO SALUDABLE - Radio Universal 95.5, Bahía Blanca, Buenos Aires

· LA CIENCIA DEL SEXO - Radio Brisas, Mar del Plata, Buenos Aires

· VINCULOS - FM Ciudad 103.9, Salta

Martín Fierro Oro Radio

· CLAUDIO LASSIAR - “Pasen y vean”, LU9 Radio Mar del Plata, Buenos Aires

Martín Fierro Oro TV

-Noticiero Siete. Canal Siete Mendoza