Matías Alé presentó a su novia y repite su historia con Graciela Alfano: ella es 24 años menor que él

Matías Alé presentó públicamente a su nueva novia, Martina Vignolo, una joven de 22 años a quien conoció en Mar del Plata y con quien volvió a apostar al amor. Entre el actor y su novia hay 24 años de diferencia, ya que él tiene 46, y la historia se repite como cuando esto en pareja con Graciela Alfano.

Alé y Martina se conocieron haciendo teatro, pero el flechazo llegó unos meses después. Lo que más la enamoró de él fue “su abrazo y su sonrisa”, confesó la joven tras la pregunta del periodista de “Socios del Espectáculo”, Matías Vázquez.

“Estoy feliz, estoy enamorado, estoy muy contento”, expresó por su parte Matías Alé, quien mantuvo a su novia abrazada prácticamente toda la entrevista en la que no hicieron más que hablar del amor que se tienen y de sus planes a futuro, ya que él quiere que sea la madre de sus hijos, cuando ella esté preparada porque a él “nada lo apura”.

“Felices, es muy bueno con toda mi familia”, contó Martina sobre cómo reaccionaron sus padres, familiares y amigos al enterarse de su relación con Matías y sobre cómo tomaron la diferencia de edad.

“Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”, añadió Alé.

Matías Alé presentó a su novia, Martina Vignolo. Captura del video.

Matías Alé recordó su romance con Graciela Alfano

Luego, el periodista no dudó en sacar el tema de Graciela Alfano, ya que él comenzó su romance con la exvedette cuando tenía la misma edad de Martina, su nueva novia y Alfano la edad que ahora tiene él.

“Graciela Alfano me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó. Y agregó: “Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra”.

Graciela Alfano y Matía Alé estuvieron en pareja durante nueve años.