Matías Alé confesó que quiere volver con una famosa: de quién se trata

En la farándula han existido miles de relaciones amorosas que han quedado en la memoria de todo el público que la sigue. Ricardo Fort y Virginia Gallardo, Marcelo Tinelli y Coki Ramírez son solo dos de las tantas que conforman la lista.

Con quién quiere vincularse Matías Alé. / Gentileza

Una de las relaciones que causó más polémica y recuerdos es la de Matías Alé y Graciela Alfano. Ambos son muy mediáticos y, en su momento, no había medio de comunicación que no hablara de ellos dos.

El día de hoy, Alé volvió a enfrentarse a los periodisitas y habló con Yuyito González, quien no tuvo miedo de preguntarle todas sus dudas. Lo primero que consultó fue en realidad una confirmación ya que hizo referencia a que Alé no tiene problema para enamorarse de alguien de cualquier edad.

Con quién quiere vincularse Matías Alé. / Gentileza

El cómico no se calló y dijo lo que pensaba: “A mí el tema de las edades es lo que menos me molesta en la vida”. Esto no fue todo ya que hizo referencia a la relación de amor que más resaltó en su vida, la que tuvo con Grace: “Sé que hacen referencia a mi vínculo con Graciela... Le mando un beso, que hace poquito estuvo hablando cosas lindas de mí”.

Con quién quiere vincularse Matías Alé. / Gentileza

Desde el piso donde se llevaba a cabo el programa de Ciudad Magazine, le comentaron que la diva sigue siendo una diosa a los 71 años de edad y él no se guardó nada. “Está divina. Para qué me separé.... con todos los quilombos que tuve después. Estaríamos juntos compartiendo la temporada”, opinó.

Como si esto no fuese poco, hasta la invitó a salir indirectamente a través de la nota para la televisión. “Podríamos tener una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito. Tenemos una relación lindísima. Nunca se sabe”, cerró el invitado.

Silvina Escudero revivió dramas del pasado y atacó furiosa a Graciela Alfano

Silvina Escudero rememoró cuestiones del pasado y no lo pensó dos veces a la hora de atacar a Graciela Alfano por ello.

Graciela Alfano y Silvina Escudero se cruzaron en Los Mammones.

En un principio, Graciela fue quien tocó los temas pasados y habló de la bailarina el jueves en el programa conducido por Florencia de la V. Sin quedarse atrás, este viernes fue la contrincante la que quiso hablar y dijo de todo.

Silvina Escudero en "Intrusos" hablando de lo que vivió con Graciela Alfano en el Bailando. (Foto: Captura de pantalla)

“No tenés idea lo mal que yo la pasé. Empecé a vivir situaciones ansiosas”, expresó Escudero mientras hablaba a través del teléfono. Sus palabras se referían a los episodios de ansiedad que experimentó debido a los comentarios de Alfano.