Graciela Alfano se destapó y contó lo que no se sabía de sus romances con Macri, Menem y Maradona

Graciela Alfano, conocida por su intensa vida amorosa, reveló en una entrevista para el programa “Intrusos” algunos detalles de sus romances con tres figuras de la política y el deporte argentino: Mauricio Macri, Carlos Menem y Diego Maradona.

En medio de las conversaciones que surgieron a raíz de la serie, que retrata parte de la vida de Guillermo Coppola, Alfano se abrió y compartió aspectos poco conocidos de su pasado amoroso.

La ex vedette, siempre franca y sin tapujos, admitió haber mantenido una relación paralela con ambos personajes, Macri y Maradona, en los años 90. “Fue al mismo tiempo”, confesó Alfano, dejando entrever la complejidad de su situación sentimental en aquel entonces.

En sus declaraciones, Graciela Alfano expresó: “Los 90′ fueron una década interesante, importante, muchas cosas negadas… Últimamente, estamos escuchando mucha gente que se olvidó, se le fue la memoria”. Con estas palabras, la ex vedette hizo alusión a la tendencia de la sociedad de olvidar o tergiversar hechos del pasado.

En lo que se refiere a su relación con Mauricio Macri, recordó: “No me acuerdo bien, pero creo que a Mauricio lo conocí en Punta del Este, que se acercó bastante insistente en su momento y terminamos teniendo una relación y me gustó”.

La ex vedette detalló que esta relación se extendió desde 1993 hasta el año 2000, coincidiendo con el período en que Macri era presidente de Boca Juniors.

Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando Alfano reveló que también mantuvo una relación con Diego Maradona durante ese mismo período.

“La fidelidad no fue mi fuerte”, admitió la ex vedette con su característico sentido del humor. A pesar de la tensión entre ambos hombres, Alfano aseguró que trató de hacer todo lo posible para mantener la armonía entre ellos.

Qué dijo Graciela Alfano sobre su romance con Carlos Menem

La confesión de Graciela Alfano no pasó desapercibida para nadie, especialmente para los panelistas del programa. Ante las preguntas sobre su relación con Carlos Menem, la ex vedette optó por no entrar en detalles y afirmó: “No sé, yo no puedo hablar de otra persona…”.

Alfano también reflexionó sobre la importancia de enfrentar el pasado y asumir las decisiones tomadas en la vida. “Cuando vos te haces cargo, te adueñas de tu vida, de eso que pasaste, te pueda gustar o no, me parece que sos más fuerte”, comentó la ex vedette.

En el programa, Graciela Alfano también recordó su fugaz romance con Carlos Menem, revelando detalles íntimos sobre su relación.

“Todos saben que tuve una relación con Menem, pero lo conocí antes de que sea presidente. Mi exmarido era Subsecretario de Turismo en el gobierno de Menem y la fidelidad nunca fue muy fuerte”, expresó Alfano.

La ex vedette confesó que, por su naturaleza diva, prefería no visitar la residencia presidencial en Olivos, y en su lugar, se veían en un barco en el Río de la Plata, lejos de miradas indiscretas.