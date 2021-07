Graciela Alfano rompió en llanto al recordar su separación de Matías Alé: “Tardé 10 años en superarlo”

Una de las relaciones más reconocidas de la farándula argentina fue la protagonizada por Graciela Alfano y Matías Alé, quienes durante 10 años fueron tapa de todos los diarios debido, principalmente, a la diferencia de edad entre ambos, que es de de 25 años. La diva pasó por “Flor de Equipo” y reveló el duro momento que vivió al separarse del actor ya que creyó que iba a ser su pareja para toda la vida.

“Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías (Ale) fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo”, reconoció la ex vedette. “El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina”, manifestó al borde del llanto.

“No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vació y un ardor en el pecho que cuando cada mañana-en ese momento-abría los ojos decía ‘¡qué feo que es esto!’, ¿qué es esta angustia?’”, recordó la actriz y hablo de las consecuencias para su salud mental que fueron más allá de la tristeza: “Tuve angustiada y deprimida mal”, agregó. Luego, Graciela reconoció que necesito tratamiento para superar la separación: “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, señaló.

Florencia Peña y Graciela Alfano. Gentileza

“Tardé 10 años en superarlo, pero además en el medio pasaron cosas muy graves como la muerte de mi madre y el accidente de mi hijo. Lo que yo lloré cuando me separé de Matías, fue un sufrimiento horrendo”, cerró muy conmocionada en el programa de Florencia Peña.

Entre otras declaraciones declaró que a lo largo de su vida, sufrió mucho por amor y que por su condición de diva no pudo expresar lo que sentía: “Por ser diva no podes decir que te dejaron plantada, me abandonaron o me duele”.