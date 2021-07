Luis Ventura podría participar de Masterchef Celebrity 3: “Si tengo que cocinarle al diablo lo voy a hacer”

Luego del rotundo éxito que tuvieron las dos primeras ediciones del reality “MasterChef Celebrity”, que llevó a Telefe a picos de rating que no se registraban hace mucho tiempo, el canal de las pelotas prepara la tercera edición del ciclo de cocina y para ello habría tentado a Luis Ventura.

Tras el fin de “Fantino a la Tarde”, por el pase del conductor a “Intratables” a partir de este lunes, varios de sus integrantes quedaron libres y buscan diversas opciones. Uno de ellos es el reconocido periodista de espectáculos, que actualmente se encuentra al frente de “Secretos Verdaderos” y que aparece esporádicamente en “Polémica en el Bar” junto a Mariano Iúdica, Matías Alé, Samuel “Chiche” Gelblung, entre otros.

El comunicador reveló que le ofrecieron ser parte de la tercera edición del certamen culinario, cuando un productor del canal le acercó una oferta interesante y, aunque no hay nada confirmado, al parecer a Ventura le agradaría ser parte de un desafío de estas características. “Varias veces estuve en el Infierno y muchas veces en el Purgatorio. Si tengo que cocinarle al Diablo lo voy a hacer”.

Según puertas adentro de América, esta señal estaría analizando extenderle otra propuesta a largo plazo, pero el periodista no ha mencionado nada al respecto. De lo que sí está seguro Luis, es de lo que hará el día que decida retirarse de los medios: “El día que me jubile voy a poner un aviso clasificado que diga: ‘Vendo archivo de cinco millones de pesos’, para que me los paguen, porque si pido demasiado no me los van a pagar”, disparó con simpatía en el último programa de Fantino.

Desde Telefe continúan buscando figuras de la farándula para sumarse a Masterchef y ya resuenan los nombres de Wanda Nara, Jésica Cirio, Mauro Szeta, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, Santiago Maratea, Eugenia Tobal, Román del Original, Sofía Jujuy Jiménez y Fierita Catalano. Por lo pronto, el canal se centra en lo que sucede con “La Voz Argentina” y ya abrió la convocatoria de pasteleros amateurs para incorporarse a Bake Off, el gran premio de la cocina, conducido por Paula Chaves.