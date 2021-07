Alejandro Fantino se despidió de su programa para conducir Intratables: “Es como jugar en la Bombonera”

Tras la salida de Fabián Doman de Intratables para dedicarse de lleno a su nuevo puesto en Edenor, América se puso en la búsqueda de un conductor para suplir esta baja y lo encontró en la figura de Alejandro Fantino, quién se sumará al prime time de América, el próximo lunes 12 de julio.

“Buenas noches”, comenzó Alejandro cuando el reloj marcaba las 16 y empezaba con su programa “Fantino a la tarde”. Al percatarse de su error, frenó enseguida, se agarró la cabeza e intentó esbozar una explicación: “Juro por la memoria de mi viejo que me salió así. Es muy loco. ¡Qué fallido freudiano! No lo puedo creer! Empecemos de vuelta”, pidió a la producción. “Buenas tardes, bienvenidos. Qué lapsus… Este es mi último programa, me voy a despedir, y venía pensando en eso, miraba a los chicos detrás de cámara y me salió así. Lo que es la psicología”, expresó el periodista recordando a su papá quien cumpliría 79 años.

De esta manera comenzaban las emociones, que el conductor pudo ocultar durante casi dos horas de programa que transcurrieron normalmente, pero cuando la emisión llegaba al final, hizo un parate y expresó sus últimas palabras en el ciclo vespertino: “Es difícil despedirme de un programa porque, gracias a Dios, históricamente los programas que hice duraron mucho tiempo. Jotax y América me hicieron la propuesta que no pude rechazar y me voy”, sorprendió Fantino.

”Éste programa se fue armando de a poco, se sumaron verdaderas bestias del canal como Marcela Tauro, que nos dio un envión para bien, el programa creció. Estábamos para quedarnos a vivir. Estamos felices en este horario. Pero con la partida de Doman se abrió la puerta de ir al prime time con Intratables. Y no se le puede decir que no a un prime time porque un conductor sueña con eso. Es como jugar en la Bombonera o en el Maracaná”, comentó Fantino ya en el cierre del programa.

La emoción de Marcela Tauro tras la despedida de Fantino. captura

El conductor santafesino asumirá este compromiso profesional en “un gran momento” de su vida y asegura que va a disfrutar y tratar de “estar a la altura de las circunstancias”. También se supo que en su lugar estará Karina Mazzoco, que ya lo remplazó durante el verano: “La va a romper. Crack total, Kari”. Y las últimas palabras fueron para la audiencia: “No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes que están del otro lado y hace 28 años que me bancan. Yo siento que me quieren y están siempre ahí”, cerró Ale.