Fabián Doman sorprendió al anunciar que deja la radio y la televisión

En medio de la emisión de “Intratables”, Fabián Doman se tomó unos minutos para revelar que abandonará el periodismo para dedicarse a su “otro amor”. El conductor de América y de radio La Red anunció su inminente cambio de profesión y dio detalles al respecto.

Los rumores se escuchaban en los pasillos del canal y anoche, el mediático habló: “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”, dijo como introducción frente a las cámaras.

Y así fue que Fabian reveló que desde este jueves 01 de julio es el “director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, la distribuidora eléctrica que recientemente compraron Daniel Vila y José Luis Manzano, los mismos accionistas del Grupo América.

Esta semana, Doman estuvo ausente en el ciclo nocturno por presentar síntomas compatibles con Covid-19 y tras dar negativo volvió al aire por última vez y disfrutó del programa y sus compañeros.

Según contó, la situación laboral “se resolvió en las últimas horas” ya que “en el fondo me costaba dejar el periodismo” y de ese modo reveló cómo fueron sus primeros pasos en los medios de comunicación: “Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen; y fui jefe prensa de una campaña presidencial en 1989″, en referencia a Álvaro Alsogaray y así expresó con alegría: “En parte vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”.

Y se sinceró: “Me costó tomar la decisión porque es un cambio de profesión, un cambio de vida”. Luego se tomó unos minutos para agradecer a los televidentes y a Liliana Parodi, la gerenta de programación de América, y también recordó su desembarco en “Intratables”, en 2019, tras la salida de Santiago del Moro.

“Levanten cualquier programa, este no. Pocas veces canales de televisión logran generar programas clásicos. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece”, analizó.

“La ida de Santiago, y la mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables”, lanzó al final de su despedida frente a las cámaras.

Mirá el video completo de lo que fue la última aparición en los medios de Fabián Doman.