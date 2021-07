La dura historia de Pablo Santillán, el participante de “La Voz Argentina” que provocó la discordia entre los Montaner

La Voz Argentina 2021 trae artistas de todas las edades y no paran de sorprender al jurado. En esta ocasión, un participante llamado Pablo Santillán enamoró al jurado con su voz y con su dura historia de vida.

El participante oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires, arribó al certamen este miércoles y emocionó al contar su fuerte vínculo con la música, que proviene gracias a su madre, a la que no conoció: “Mi mamá lamentablemente falleció cuando nací. Cuando fui creciendo encontré una guitarra que mi abuela tenía guardada en su ropero, ya de grande me la regaló y me contó que mi mamá de chica quiso estudiar guitarra, pero por un tema de tiempos no pudo seguir. Empecé a tocar la guitarra y a cantar, y con la música logré una conexión con ella. Siento mucho orgullo, estoy cumpliendo el sueño que mi mamá no pudo lograr.”

Mientras realizaba la entrevista previa a la audición, Marley le consultó por la enfermedad que Pablo padece y que lo mantiene en silla de ruedas: “Tengo una fistula dural que provoca que por las venas de las médulas pasa más sangre de la que debería pasar. Esto fue por un golpe, no sé cuando fue, porque cada año se deterioraba cada vez más y más.”

Al momento de la presentación, Santillán interpretó “Tanto Amor”, una canción de Abel Pintos que fue del gusto de Ricardo Montaner, Soledad Pastoriutti y del team Mau y Ricky. “Tengo experiencia de 8 programas, este es mi octavo y sería mi segundo ganado, gracias a ti”, trató de convencerlo Ricardo.

“Yo siento que hiciste tu versión. Tenés una voz dulce y, a la vez, con potencia. Yo no tengo “8 voces” pero considero que cuando algo es bueno y merece un espacio, aprieto el botón”, expresó La Sole. “Los 3 nos dimos la vuelta sin saber de tu situación. Estoy seguro que has encontrado varios obstáculos en la vida y eres un ejemplo de segundas oportunidades. A nosotros nos encantaría acompañarte, vas a ser un ejemplo para millones de personas”, le aseguró Ricky.

Ante el pedido de Lali Esposito de que cante otra, el joven de 32 años sorprendió al interpretar una canción de los hermanos Montaner y, al oír esto, la pareja de artistas subió al escenario y entonaron juntos “Perdóname”. Finalmente, tras algunos idas y vueltas entre el dúo y su padre, Pablo los eligió a ellos, una decisión que al parecer ya estaba decidida de antemano.