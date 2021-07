A contraluz y sin ropa, Magalí Mora hizo una producción tan tierna como sensual con su pancita en primer plano

Magalí Mora estuvo bastante tiempo alejada de los escándalos mediáticos pero su cuenta de las redes sociales siempre estuvo prendida fuego con sus postales de poses super hot. Pero ahora todo cambió y la vida de la morocha dio un giro de 360°.

La modelo y vedette está en la dulce espera de su primer hijo y lo vive con felicidad, incertidumbre, emoción y mucha seguridad de que en su bebé encontró al amor de su vida. Así lo confió en su última producción de fotos compartida en Instagram.

La morocha no dejó de lado su estilo sensual y decidió realizar una sesión totalmente desnuda, a contraluz, para así mostrar su pancita incipiente de cuatro meses de gestación. En blanco y negro, Magalí se ve parada de perfil, cubriéndose sus lolas con sus manos, dejando al aire sus curvas naturales y sus tatuajes.

Con la emoción a flor de piel, la artista decidió abrir su corazón y compartir qué siente en este momento tan especial de su vida: “Con mis estrías. Mis kilos de más. Mis cambios de humor. Mi hambre 24/7. Mis nauseas. Mi insomnio. Mi cansancio. PERO FELIZ️, llevando en mi vientre al amor de mi vida”.

Días atrás, Mora hizo pública una situación personal que la entristeció mucho. En “El club de las divorciadas”, el programa de Laurita Fernández, reveló que al momento de contarle a su ahora ex pareja que estaba embarazada, él quiso que abortara.

Frente a varios test de embarazo positivos, el hombre le dijo: “Bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos” y según confió Magalí, “su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”.

“Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”, sumó la modelo que eligió continuar con la vida de su hijo y formar una familia de a dos.

Magalí está hermosa y radiante y así la vemos en cada una de las fotografías que comparte en las redes sociales.