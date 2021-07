Julieta Díaz confesó cómo agendaba a los hombres con los que no debía salir para no “tentarse”

Julieta Díaz fue como invitada este miércoles a Los Mammones y sorprendió al hablar de su pasado amoroso, precisamente al confesar qué hacía para evitar salir con hombres que no le convenían. Además, reveló que le gusta el olor a subte y que trató el tema en terapia.

Fiel a su estilo y como siempre acostumbra iniciar las entrevistas, Jey Mammón arrancó la charla con la actriz con una pregunta picante y le recordó a Julieta algo que ella hacía para no salir con hombres que le gustaban, pero no eran los correctos.

“Tenías agendados a dos tipos que para no caer en la tentación los agendaste como ‘pelotudo 1′ y ‘pelotudo 2′”, dijo el conductor de Los Mammones y sorprendió a la actriz con el dato que tenía de su vida privada.

Julieta Díaz en Los Mammones. Captura del vivo.

“¿No te parece divino? Me pasaba que eran muy psicopatones los dos. Había cortado con los dos y me seguían llamando cuando parece que se les caía el plan, tipo viernes a las siete de la tarde. Y eran muy psicopatones y como yo soy más neurótica, entraba un poco en la psicopatía”, explicó la actriz.

Y contó el por qué de su estrategia: “Entonces para no olvidarme, los quería atender ya con la actitud y sabiendo que eran unos pelotudos. Para no caer en la tentación porque una vez que empezaban a hablar ya me costaba”.

Y si bien comentó que “ya aprendió” y que no necesita hacerlo, agendar a los hombres así la “ayudó un montón” para autoconvencerse de no aceptar salir con ellos.