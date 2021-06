Magalí Mora rompió en llanto y reveló que la familia de su ex la amenazó con sacarle la tenencia de su hija

Magalí Mora comenzó su terapia luego de haber blanqueado en El club de las divorciadas el mal momento que pasó junto a su expareja y padre de su primer hijo. La modelo está embarazada, pero el hombre decidió no hacerse cargo y hasta le pidió que abortara, por lo que optó por denunciarlo públicamente y ahora se refugia en el programa que conduce Laurita Fernández.

Mora se abrió y habló acerca del mal momento que pasó al enfrentar cara a cara al papá de su hijo. Durante la terapia con Marcelo Ceberio, uno de los psicólogos de El club de las divorciadas dio detalles del encuentro.

La joven está embarazada de cuatro meses y rompió en llanto al contarle al profesional cómo se sintió al hablar con su ex y los padres del chico, quienes la amenazaron con sacarle a la niña si la tiene.

“Me dijo que yo no era digna de tener un hijo de ellos. Me amenazaron con sacarme la tenencia si lo tenía. De ahí me fui con un ataque de llanto, desbordada. No me merezco que un hombre me trate como trató. Porque, aunque sea una mina de la televisión, que muestra el cuerpo, no me puede faltar el respeto como me lo faltó. Fui sola a que me acribillen entre tres personas. Es horrible”, comenzó Magalí su relato.

Magalí Mora Gentileza.

“No puedo entender como un hombre puede tener tanta maldad con una mujer que lleva a su nieto en el vientre. No me entra en la cabeza. Nunca más lo vi y no quiero verlo nunca más en la vida. Me duele en el alma que mi hija tenga a una persona así como abuelo porque yo no fui criada de esa manera”, contó desbordada.

“Es horrible levantarme todos los días y odiarlo, porque lo odio y yo nunca tuve ese sentimiento de odiar a alguien”, cerró la modelo.