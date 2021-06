Magalí Mora publicó una foto al borde de la censura y mostró su pancita de embarazada

Magalí Mora suele deslumbrar con fotos infartantes en sus redes y este miércoles dio que hablar al posar sin ropa, en una foto muy jugada, desafiando las reglas y condiciones de la plataforma Instagram.

La foto en Instagram de Magalí Mora. Instagram

“La pancita se asoma”, comentó la modelo en el epígrafe de la foto que dejó impactados a sus seguidores. En esta imagen, la influencer se encuentra sin ninguna prenda y posa de costado dejando el vientre al descubierto.

Poca ropa, poses ratoneras, beboteo frente a cámara, son algunas de las herramientas que la joven usa para mantenerse activa en internet. Pero en estos días la ex pareja de Leo Fariña reapareció en la televisión y en los portales anunciando no solo su embarazo, sino los problemas que esto le ha traído cuando reveló que su novio le había pedido que abortara, ya que la familia de él está totalmente en desacuerdo con su embarazo. “Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y todo... Y ahí se me desmoronó todo. Y dije: ‘Lo tengo que tener’”, contó Magalí en “El Club de las Divorciadas”, el nuevo programa de Laurita Fernández.

Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”, reveló Mora respecto a la propuesta que le hicieron para que se realizara un aborto, a lo que la modelo se negó rotundamente, esto supuso la furia de su pareja: “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de... Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”.

Mora también contó que la decisión de hacerse cargo de su próximo bebé pasó porque sintió que era un mensaje de su padre: “Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”.