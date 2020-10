Magalí Mora mostró ¡todo! en Instagram y zafó de la censura

Magalí Mora fue señalada como la tercera en discordia entre Karina Jelinek y Leo Fariña; el 2018 se instaló en Miami y ahora, en plena cuarentena volvió al país. Lo cierto es que parece otra y en sus redes sociales no hay fotos de su pasado.

Internet

La ex “Gran hermano” sorprendió con su nuevo look y a pesar de haber vivido en el exterior, no pierde el vínculo con sus seguidores argentinos y les regala postales ultra sensuales. Poca ropa, poses ratoneras, beboteo frente a cámara, son algunas de las herramientas que la joven usa para mantener encendida la llama.

Lo que también llama poderosamente la atención, son sus fotos sin ropa interior que sortearon la censura, la gran pregunta es ¿cómo lo hizo?. No lo sabremos porque es su secreto y sabe muy bien cómo y dónde usarlo.

Redes Sociales

Redes sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales