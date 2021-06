Desgarrador relato: Magalí Mora espera su primer bebe pero contó triste que su novio le pidió abortar

En uno de los primeros episodios de El Club de las Divorciadas, por El Trece, Magalí Mora dio una sorprendente noticia: se encontraba ya de cuatro meses y esperaba, confirmado, una nena. Pero en vez de contar las nuevas con felicidad, una sombra de tristeza se veía en su rostro y la razón daba motivos. Porque al aire reveló que su novio le había pedido que abortara y durante el último mes había vivido unas terribles situaciones con la familia de él, totalmente en desacuerdo con su embarazo. “Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y todo... Y ahí se me desmoronó todo. Y dije: ‘Lo tengo que tener’”, contaba.

Su relación en realidad venía siendo un tormento desde hace años: “El primer año estuvimos juntos, en pareja, y el otro año fue separados... pero en el que nunca nos separamos, en realidad. Fue una relación muy tóxica, nos seguimos viendo igual y era como si hubiéramos estado en pareja”, explicaba. En marzo se enteró de que había quedado embarazada y en ese momento ella “había dado por terminada la relación” debido a que “tenía altibajos emocionales continuos, donde me llevaba a arrastrarme a llorar, a humillarme”.

Pero naturalmente, al enterarse de su embarazo llamó al padre de su futura nena y a pesar de hacerse muchos test distintos, todos daban positivo. Luego de dos ecografías, Magalí decidió tenerlo. La negativa de su ex se hizo más intensa: “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de... Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”.

Para Mora, su hija era enviada por su mismo padre: “Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”.

La insistencia de sus suegros

Luego del anuncio, su pareja desapareció durante días y fue cuando la modelo decidió contactar a sus ex suegros para pedirles ayuda y lo hicieran “entrar en razón”. Pero la respuesta de quienes serían los abuelos de su hijo fue muy distinta a lo que esperaba: “Empezó a hablar el padre de él: ‘Vos tenés que respetar la decisión de nuestro hijo, que él no quiere ser padre’. Me decían que no soy digna de su familia, que no soy la mujer que tiene que tener su hijo”, contaba con la voz quebrada y llena de dolor.

“Después, le empezó a hablar a mi ex y le dijo: ‘¿Vos querés a este bebé?’ Él, cabizbajo, dice que no. Entonces el papá le dice: ‘No lo veas nacer, ese nene no existe, no le tenés que conocer ni un pelo, tenés que ser un freezer, ¿me escuchaste? Porque sino te saco todo, no vas a tener nada a nombre tuyo’. Y después me atacó a mi: ‘Vos te quisiste embarazar, porque sabés muy bien cuándo lo podés hacer’. No podía creer lo que estaba escuchando”, contaba Mora en un desgarrador relato, del que poco podía todavía asimilar.

Incluso sus suegros le ofrecieron “el mejor lugar para que lo hiciera”, además de estar dispuestos a “comprarnos una casa para irnos a vivir juntos”. Ante la negativa de la modelo, su ex pareja le puso una perimetral, por lo que no puede mandarle mensajes ni contactarlo “dudo que una persona así recapacite”. A pesar de todo el dolor y terrible respuesta de la persona a quien amaba, Magalí declaró que su futura hija es “lo más lindo que me pudo haber pasado en la vida”.