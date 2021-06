Problema solucionado: el marido de Pampita le hizo una alianza especial para las últimas semana de embarazo

Mucho se habló de que Pampita no usa el anillo de casamiento y su marido, Roberto García Moritán le hizo una alianza especial para terminar con todas las especulaciones. La modelo ya aclaró que no le entra, ya que su cuerpo cambió por el embarazo, pero su esposo hizo lo posible para que ella tuviera la joya que se merece.

La conductora mostró al comienzo de su programa, Pampita Online, que García Moritán le hizo con mucho amor y paciencia un anillo especial para las últimas semanas de embarazo, previa al nacimiento de su quinta hija.

Luego de mostrar su look, como hace al inicio de cada programa, lució sus joyas y mostró a la cámara una muy especial. “Como no me anda más el anillo, me dijo ‘Te doy el mío’. Yo dije ‘¡No, señor! Ese no se saca con nada”, reveló Pampita.

Pampita Captura del vivo.

“Es que yo ya tengo acá la prueba de que esto fue consumado” agregó la modelo y señaló su pancita de ocho meses.

Finalmente, contó cómo Roberto hizo la “joya” que lleva en su dedo anular. “Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”, cerró la jurado de La Academia.