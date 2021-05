Roberto García Moritán publicó un emotivo video donde mostró la pancita de Pampita

Roberto García Moritán y Pampita transitan el séptimo mes de embarazo y ambos comparten en sus redes sociales postales vinculas a cómo va creciendo la panza, las ecografías y los movimientos de la beba dentro de la panza.

Ahora, fue Roberto quien compartió una serie de tiernos videos en sus historias de Instagram, con un relato digno de un papá baboso que tiene mucha ansiedad por ver a su pequeña y tenerla en sus brazos. En la filmación de este domingo 16, a la mañana, se la puede ver a la modelo en primer plano.

Pampita, "al natural", mostrando su pancita Instagram

Sin embargo, y de acuerdo al relato, García Moritán resalta todo el tiempo, en forma de humorada, que ella no es la protagonista de su filmación, sino su panza. “Amor, dale”, le dice él y ella se niega a mostrar la cara: “No, estoy muy fea y vos me estás filmando, no me estás sacando una foto”.

“No, no te estoy filmando a vos. Estoy filmando la panza, no se te ve a vos”, sostiene él en el material, mientras Caro se asoma por entre sus manos. “Se ve el bebé, no se te ve a vos”, vuelve a decir para convencerla y tener ese primer plano exclusivo que tanto quería.

Roberto García Moritán acaricia la panza de Pampita Instagram

Finalmente, se observa como Pampita se levanta de la cama para acercarse a él mientras le toca la panza. Un momento tierno y emotivo que refleja en qué situación está la pareja.