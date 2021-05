¿Quién es Andrea Meza, la mexicana oriunda de Chihuahua que ganó Miss Universo 2021?

El espectacular Miss Universo se celebró anoche, con una noche llena de declaraciones y vestidos de gala impresionantes. Superando todas las expectativas, la ganadora de la noche y quien lleva la nueva corona es la mexicana Andrea Meza, una joven oriunda de Chihuahua y que trabaja como ingeniera de software, además de ser maquilladora y modelo certificada. En 2017, la joven había participando en Miss Mundo, quedando en segundo lugar.

Con 26 años de edad, es la tercera mexicana en ganar el concurso, al lado de Lupita Jones (1991) y de Ximena Navarrete (2010). El podio de las finalistas del famoso concurso internacional fue liderado por las latinas, con Julia Gama (Miss Brasil) que quedó en segundo lugar, completando la última fase con Jancik Maceta (Miss Perú), Kimberly Jiménez Rodríguez (Miss República Dominicana) y Adline Castelino (Miss India) como la excepción.

El evento fue muy esperado, así como la nueva miss, a causa que desde 2019 no se había realizado por las restricciones de coronavirus. La sudafricana Zozibini Tunzi fue coronada hace dos años y debió extender sus funciones hasta que una nueva candidata pudiera tomar su lugar, como sucedió este año.

“Hola, mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo en la oficina de turismo de mi ciudad. Me veo como embajadora de derechos humanos, quiero que los jóvenes luchen por sus derechos”, fue la forma en que se presentó por primera vez ante el jurado.

La joven también colabora como activista en la defensa de los derechos de la mujer en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer. Su actividad hoy está totalmente referida a la inclusión de las mujeres laboralmente y su objetivo es acabar con la violencia de género. De la misma manera, ha sido parte de una asociación benéfica mundial que recauda fondos en India, Indonesia y China para los oprimidos.

Además de ser vegana, Andrea habla inglés con fluidez y ha fundado su propia marca de ropa deportiva, AMAW (Andrea Meza ActiveWear) que aún está por despegar.

El momento de la coronación. Google

Las respuestas que cautivaron a los jueces

La pregunta que se realiza a todas las concursantes fue uno de los puntos claves para que la joven se llevara la corona. Referida a una forma de proteger a las personas en medio de la pandemia de COVID-19, Andrea detalló que habría puesto a todo el mundo en cuarentena antes de que hubiera pasado. “Porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso”, explicó.

En su segunda oportunidad, la joven se erigió con los valores que busca inspirar en la sociedad: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mi la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, dijo consiguiendo la afirmación de los jueces.

La mexicana ya había participado en Miss Mundo en 2017. Google

En sus presentaciones, se lució tanto en el desfile como en sus vestuarios. Para el desfile de trajes típicos, la mexicana eligió el tema de “Alebrijes”. Su diseño para el traje de noche también fue muy elogiado, aunque no tan admirado como el rojo que eligió para la premiación.