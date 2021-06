Pampita sorprendió al mostrar sus pies en el octavo mes de embarazo: “Dos empanadas de carne”

Pampita está cursando su octavo mes de embarazo y decidió demostrarles a sus seguidoras que tiene los mismos problemas que ellas. La modelo compartió parte de su intimidad y reveló que, si bien transitó todos estos meses muy tranquila y sintiéndose bien, hay algo que no puede evitar y es la retención de líquidos. Fue por eso que mostró cómo se le hinchan los pies y dio algunos de sus tips.

La conductora de Pampita Online hizo un vivo en Instagram durante el descanso de las grabaciones de su reality y contó que lo que más sufre a esta altura del embarazo es que se le hinchan los pies. En menos de un mes la jurado de La Academia será mamá por quinta vez y optó por mostrar la realidad, más allá de los elegantes zapatos y vestidos que luce noche a noche en Showmatch.

“Estoy acá filmando y me preguntan mucho las mujeres embarazadas cómo es que no me hincho. Entonces como quiero desmitificar que mi cuerpo no se hincha, y que realmente me hincho como todas las que estamos embarazadas, les voy a hacer un primer plano de mis hermosos piecitos”, explicó Pampita al empezar el vivo.

Pampita Gentileza.

La modelo se filmó los pies para mostrar que ya no le entraban unos hermosos stilettos negros que le estaban haciendo la vida imposible. “Chicos los veo en unos meses, me parece que se quedan guardaditos”, dijo y se despidió de los zapatos.

“Miren qué hermoso empeine y qué hermoso dedito. Cómo verán el dedo empieza a salirse por un costado, no me da la horma. Es como una empanada sin tobillo, una empanadita hecha y derecha de carne”, bromeó la modelo.

Luego, se sacó los zapatos y mostró cómo el calzado le había cortado la circulación: “Mis pies son humanos como los de todos. Esos son mis pies, pies de madre de ocho meses”.

Pampita, en la recta final de su embarazo. (Instagram) Captura Instagram

Además, contó su marido Roberto García Moritán le hace masajes por las noches. Y reveló que para calmar el dolor en los pies y las molestias, usa latitas de gaseosas bien frías que las pone entre las sábanas antes de dormir. También cada vez que puede pone las piernas en alto para ayudar a la circulación de la sangre: “Patas para arriba cada vez que puedo”.