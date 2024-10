Matías Alé se emocionó al hablar de su internación: “Tarareaba en la ducha de un neuropsiquiátrico...”

Matías Alé fue el protagonista de la última edición de La Cruda, el podcast que ahora también sale por streaming que produce y conduce Migue Granados. Allí, el actor habló por primera vez del brote psicótico con delirio místico que tuvo en 2015 y desde el momento que el capítulo salió a la luz quedó completamente movilizado.

Alé es uno de los participantes del Cantando 2024 y no pudo ocultar su emoción en el momento en el que recibía la devolución del jurado, ya que se siente agradecido de tener trabajo en televisión y de hacer lo que le gusta, que es cantar, actuar y estar frente a las cámaras.

Si bien el jurado asegura que el canto no es una cualidad de Matías Alé, el artista pone todo de sí en cada presentación y eso lo valoró el jurado. “Más allá de que nos vayamos o no la semana que viene, yo ya estoy feliz y agradecido”, expresó.

Luego, hizo referencia a su internación, la que fue pública hace casi 10 años atrás. “Desde que pasé lo que pasé, yo vivo de momentos y este momento a mí, no me lo roba nadie, no importa si yo me voy, para mí es un montón”, reveló.

Matías Alé se emocionó al hablar de su internación.

Además, explicó que habían otras razones para sus lágrimas: “Estos días estoy un poco sensible, con Migue Granados hicimos la Cruda, donde por primera vez me animé a hablar de lo que me pasó, sé que tal vez a alguien le hice bien”.

Fue en ese momento que se le quebró la voz y se sinceró: “Yo digo gracias, uno tiene que decir gracias, yo tarareaba en la ducha de un neuropsiquiátrico y hoy estoy acá”.

Matías Alé habló de su brote psicótico con Migue Granados

Migue Granados regresó con La Cruda e invitó en esta tercera temporada a Matías Alé para hablar sobre el brote psicótico que tuvo en 2015. Por primera vez, el artista habló serio sobre este tema y contó cómo se desencadenó todo en una internación.

“¿Pero qué flasheaste en ese momento, qué se te disparó y por qué sucedió algo así?”, preguntó Migue. “El episodio ya venía pasando. El desencadenante fue el 3 de noviembre de 2015. Mi cabecita, que aún no se sabe por qué, sentía que estaba escapando de un mal que no existía y que de alguna manera tenía que sobreproteger a una persona que tenía una misión en el planeta”, contó Alé.

Y luego agregó: “Yo me creía un salvador y que tenía que hacer un Arca de Noé para salvar a la Humanidad. De hecho, empecé a buscar madera para hacerla en la Posada del Qenti en Carlos Paz. Yo me acuerdo de todo eso y pensaba que era hermoso”.

“Yo creía que podía bendecir el agua. Quería fabricar helados, bendecirlos y salvar a la gente con helados bendecidos. No lo hice porque no me dejaron, me internaron. Todavía estoy a tiempo”.