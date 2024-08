Matías Alé se vistió como el Joker para festejar su cumpleaños y un insólito robo lo opacó

Matías Alé cumplió 47 años y lo celebró junto a su novia, Martina Vignolo, familiares y amigos en un bar en el que no faltó la fiesta y el show. El actor festejó a lo grande y se destacó por su vestimenta al personificarse como El Joker para recibir a sus invitados y así se quedó para lo que restó de la velada.

Si bien no era una fiesta de disfraces, el actor optó por innovar y se vistió como El Guasón, conocido por ser uno de los criminales más notables de Gotham City, y es el enemigo principal de Batman.

El robo de un celular opacó la fiesta de Matías Alé

Pero eso no fue lo más llamativo de la noche, es que casi le roba el protagonismo un robo que tuvo lugar en pleno cumpleaños. Esto ocurrió cuando el ex de Graciela Alfano tuvo que parar una presentación para pedir que devuelvan un teléfono celular que se había perdido y se mostró molesto y dolido con esta situación.

Los invitados participaban de un juego cuando una mujer comenzó a buscar desesperada su celular, lo que obligó a Matías a frenar todo para que ayuden a buscar el dispositivo. “A ver si alguien se agarró un teléfono…”, preguntó Alé micrófono en mano los presentes, visiblemente irritado con la situación.

Punguearon un celular en el cumple de Matías Alé y el PARÓ LA FIESTA PARA VER QUIÉN LO TENÍA pic.twitter.com/i34aFhmC5A — Real Time (@RealTimeRating) August 14, 2024

“¿No está en la bolsa?”, le preguntó a su invitada y, como el teléfono no aparecía, se puso firme con la gente que se reunió para celebrar su cumpleaños: “Chicos, ¿alguien que haya agarrado un teléfono que no sea el suyo? Somos todos conocidos, así que no creo que haya sucedido... somos todos amigos”.

La mujer aseguró que “alguien gordito que estaba vestido de negro” abría tomado el teléfono y para llevarle tranquilidad aseguró que “hay fotos de todos, hay cámaras y lo vamos a recuperar, no se preocupen”.