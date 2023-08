Yanina Latorre se arrodilló en el camastro y regaló su mejor pose con una microbikini blanca

Yanina Latorre no solo da qué hablar con sus picantes declaraciones en LAM y en su programa de radio, sino también con el contenido que comparte en redes sociales. Es que a sus 54 años, muestra su cuerpo tal como es con bikinis y trajes de baño que destacan su figura.

Recientemente, la panelista estuvo de viaje por Europa junto a su marido, Diego Latorre. Juntos fueron a visitar a su hijo, que hace un tiempo vive en el exterior, y los tres recorrieron diferentes sitios en los que no dudó en tomarse fotografías o grabar videos para sus redes.

En Instagram la siguen más de un millón y medio de personas con quienes comparte su día a día. A través de sus historias, mantiene a los usuarios informados sobre su rutina y lo mejor se lo guarda para su feed, donde sube sus mejores fotos.

Nostálgica con su último viaje, Yanina compartió una foto que hizo alucinar a sus fanáticos. En la imagen, posa arrodillada en un camastro de la playa, con una bikini blanca de triangulitos y tiras regulables, la que le queda más que perfecta.

A diario, la esposa del comentarista entrena para mantenerse saludable y así poder conservar la figura que tiene desde que se hizo conocida. Y cada vez que luce su cuerpo con prendas ajustadas, bikinis o ropa interior, le llueven los “likes”.

“Quien pudiera llegar a los 54 asii amoooor”, “Ay por favorrrrr Yanina te vas te temaa”, “Hermosa Yanina”, “Más diosaaaaaa ella”, “Qué mujerrrr, no podrán neverrrr”, “Tremenda MILF!”, “Admirable”, fueron solo algunos de los comentarios al pie de su publicación.

Yanina Latorre subió una foto en bikini y con el cuerpo todo aceitado

La influencer sabe cómo captar la atención de todos, ya sea en televisión o a través de las redes sociales. ]Es que muchos de sus seguidores están pendientes sus posteos y ella se los retribuye mostrándoles todo lo que hace.

Desde Ibiza, la panelista posó con una bikini dorada y con el cuerpo aceitado, el que brilló más que nunca por el sol. El bronceado de Yanina Latorre causó furor en Twitter, donde la esposa del comentador del esfutbolista posteó la foto.

“Buen dia rufianes #ibiza”, se limitó a escribir y los usuarios no se contuvieron a comentar, con piropos dedicados especialmete para ella. “Lpm Yaninaaaaaaa sos una “It” en todos los aspectos de la vida te amo”, “Ese lomo se tiene o no se tiene,ni con toda la vida en el gym. Diosa Yanina!!!”, “Yo no puedo creerrr está chequeado lo bomba que sos Yaninaa?”, fueron algunos de los mensajes.

Yanina Latorre en España.

