Video: Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, festejó sus 15 con una lujosa fiesta temática

Anoche, Juan Otero festejó sus 15 años en una noche cargada de bailes, brillos diversión y, sobre todo, mucha alegría. El hijo de la actriz Florencia Peña con el músico Mariano Otero había anticipado en otras ocasiones que, al llegar su decimoquinto cumpleaños, se animaría a romper con los estereotipos de género tan encarnados en la sociedad. El evento fue organizado por Claudia Villafañe y se desarrolló en Rut Haus, una locación cercana al Aeroparque Jorge Newbery.

Como había adelantado en entrevistas anteriores y en su cuenta de Instagram, Juan llegó al lujoso salón con un look verde, su color favorito, de pies a cabeza. En las imágenes que los diferentes medios tomaron antes del ingreso al evento, se puede ver que el cumpleañero viste un saco y pantalones verdes con una remera blanca debajo. El atuendo lo completó con un collar, zapatillas Nike blancas con detalles en su tonalidad favorita y una cartera negra que le obsequió la protagonista de “Casados con Hijos”.

Anteriormente, el joven no había dado detalles de lo que su madre iba a vestir, pero en las fotografías recientes Florencia Peña luce un jugado vestido de Verónica de la Canal, que hace juego con el “total black” de Mariano Otero.

Los looks de la fiesta de 15 años de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero. Foto: Gentileza Teleshow

Quien lució un traje similar al músico fue la actual pareja de la jurado de Got Talent, Ramiro Ponce de León, quien se diferenció de Otero al optar por una camisa blanca. La misma gama de colores fue la optada por el divertido hijo de seis años de la pareja, Felipe.

Ya en el lugar, el protagonista de la noche brindó una entrevista junto a su madre a Ángel de Brito, conductor de LAM. Allí, hablaron sobre las críticas y la atención que recibió el joven que decidió festejar sus 15 años, una fiesta reservada tradicionalmente para chicas.

Los looks de la fiesta de 15 años de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero. Foto: Gentileza Teleshow

“Podés creer tanta discusión por el cumpleaños de 15? ¿Por qué tanto quilombo?″, preguntó el conductor. A esto, la actriz respondió: “¿Cómo no lo voy a creer? Si en este país se discute todo. Y todo es todo… Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”.

En la misma línea, Juan precisó que “es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”. En una entrevista anterior, el joven se había pronunciado sobre cómo las personas reaccionaban ante su decisión.

Los looks de la fiesta de 15 años de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y el músico Mariano Otero. Foto: Gentileza Teleshow

“Cuando la gente en la calle me reconoce me dice qué bueno que voy a hacer una fiesta de 15, es el tema primordial, y mucha gente me escribe por Instagram, gente adulta, por ejemplo, que nunca se le hubiera pasado eso por la cabeza”, reveló.

BAILES, SHOWS Y MUCHA DIVERSIÓN

En sus perfiles de Instagram, Juan y Florencia brindaron detalles de los preparativos para la especial ocasión. Junto a Claudia Villafañe, dueña de Plan V la empresa que se ocupa de organizar fiestas de famosos, el trío adelantó que la noche iba a estar llena de bailes y sorpresas.

Para los invitados, el joven practicó una entretenida coreografía, además de agasajarlos con música en vivo, cotillón, pulseras luminosas y un holograma de Juan que les daba la bienvenida a la tan ansiada noche.

Entre algunos de los invitados, se contó a Dan Breitman, antiguo colega de Peña en “LA puta ama”. Anteriormente, el hijo de la actriz había mencionado que sin “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani y Marley “no hay fiesta”.

