En fotos y videos: Florencia Peña mostró los preparativos de la fiesta de 15 de su hijo Juan

El martes pasado, uno de los hijos de Florencia Peña celebró su decimoquinto cumpleaños. Siguiendo lo que ella, había anticipado en otras ocasiones, disfrutará de una festiva celebración al estilo de las que suelen tener las chicas cuando alcanzan esa edad, y esta se llevará a cabo el 20 de octubre próximo.

En esta ocasión, en su verdadera fecha de cumpleaños, Flor lo saludó a través de las redes sociales y compartió algunas fotografías de lo que sus seres queridos y amigos podrán compartir a fin del próximo mes.

¡Feliz cumple hijo querido! Qué buen plan armar junto este fiestónnnn. Siempre fiesta...nunca infiesta”, escribió Flor.

Sin lugar a dudas, Juan Otero es sumamente libre en todas sus decisiones y sus padres lo acompañan en ello. Cuando comentó su idea de festejar los 15 en vez de los 18, ellos accedieron felizmente.

Como era de esperarse, la responsabilidad de organizar el evento fue encomendada a Claudia Villafañe, propietaria de la compañía Plan V. Actualmente, ella está afinando los detalles de lo que promete ser una noche memorable.

Los detalles de la fiesta del hijo de Florencia Peña

En el mismo posteo que Florencia saludó a Juan y le aseguró el “fiestón” que se viene, compartió imágenes de los preparativos de dicha fiesta. En el carrete de fotos se refleja mucha complicidad y felicidad entre ambos.

“¿Y cómo no vamos a celebrar esta vida loca, llena de amor y risas? Acá estoy para vos y para acompañarte en este viaje. Sé feliz que lo demás no importa. Te amo infinito. Tu libertad me emociona siempre”, sumó la jurado de Got Talent Argentina.

En las imágenes sumadas al posteo, se los ve bailando y practicando una coreografía, probando las diversas opciones del menú y supervisando todos los detalles que Villafañe agregó para cumplir el sueño del joven en su día especial.

Anteriormente, Juan comentó que quería una “fiesta temática, moderna y con mucho glitter”. Asimismo, el color predominante será el verde, tanto en los accesorios para la fiesta como en la decoración de la mesa principal, donde Juan estará acompañado por sus amigos cercanos. Además, se utilizará el verde en la alfombra de bienvenida para recibir a los invitados.

En cuanto a su vestimenta, el joven mencionó que realizará dos cambios de atuendo: uno para su entrada a la fiesta, durante la cual realizará una coreografía con una amiga al ritmo de “Problem” de Ariana Grande, y otro traje que utilizará para el resto de la noche.

