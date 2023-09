Así era Florencia Peña a los 17 años, cuando saltó a la fama con su actuación en “Son de diez”

Florencia Peña es de las personalidades del espectáculo que más años lleva trabajando en el medio. La actriz hizo televisión, teatro y cine, y en los últimos años supo reinventarse como influencer, ya que sabe muy bien cómo hacer uso de sus redes para generar más trabajo e interacción con el público que la sigue desde siempre.

La artista arrancó con su carrera artística a sus 7 años, en el programa infantil Festilindo. Pero años después saltó a la fama con su primera participación importante en televisión, al integrar el selecto elenco de la miniserie Son de diez (Canal 13) un gran éxito de la televisión que se emitió en 1992.

A sus 17 años interpretó a Bárbara, personaje que popularmente se conocía como “La Pechocha”. Apodada así por el evidente tamaño de sus senos, rasgo por la que era muy reconocida cuando tan solo era una adolescente en los 90′.

Actualmente, Flor es una de la actrices argentinas más reconocidas y con mayor trayectoria en su carrera. Pero no todo es “color de rosas”, ya que la actriz pasó por innumerables cambios de looks y estilos para adaptarse a sus diferentes personajes.

Incluso, en más de una oportunidad, hizo referencia al estrés, angustia y “malos ratos” que tuvo que atravesar debido a estos cambios físicos. Sin ir más lejos, cuando comenzó a hacer su carrera, su escote era un tema de conversación, ya que los tiempos que corrían eran diferentes.

Y fue por los comentarios externos que decidió hacer un cambio drástico y, con tan solo 18 años, se sometió a una cirugía para reducirse el busto.

Abrumada por los comentarios sobre su cuerpo y la mirada de los hombres, la actriz confesó durante una entrevista que esa fue la causa que la llevó a tomar la decisión de operarse cuando aún era una adolescente.

"La Flor de antes". Instagram

Florencia Peña sufrió por los comentarios sobre su cuerpo, cuando aún era menor de edad

En una entrevista con Vero Lozano de años atrás, Florencia Peña se abrió a contar sobre el inicio de su carrera y cómo le costó la mirada de los demás, “Estaba incómoda físicamente, pero creo que la mirada del medio y del hombre me condicionó mucho”, lamentó.

“Quizá si hubiera tenido la cabeza de hoy no me hubiese operado. Tenía 18 años, era muy chica. Pensaba que no iba a poder ser una actriz reconocida con tantas lolas”, confesó.

Florencia Peña

Además, contó que sufría el acoso sexual en la calle. “Lo llevaba re mal. Recibía muchas cosas en la calle que no podía manejar. Son imposibles de repetir. Lo naturalicé. Yo me tapaba porque no podía hacer dos cuadras con la remera ajustada. Me angustiaba mucho”, agregó.

Florencia Peña

Con un perfil muy activo en las redes sociales, Peña reconoció que también recibe críticas sobre su cuerpo a diario. Sin embargo, reacciona de otra forma. “Me lo tomo con humor. Ahora ya contesto y me divierte. Es un trabajo que tuve que hacer y siento que es una batalla que gané”, aseguró.

“Las mujeres que trabajamos en los medios recibimos muchos ataques o críticas y que no te afecten es positivo. Hay que relajarse y hacer la de uno, el límite siempre es no dañar a otros”, dijo. “Hoy veo que lo que soy como artista no lo define mi cuerpo”, explicó.

Florencia Peña

Florencia Peña

Florencia Peña

Seguí leyendo