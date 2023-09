Got Talent Argentina: la despreciable actitud del jurado con un participante generó rechazo en las redes sociales

Desde que comenzó Got Talent Argentina, la actitud del jurado ha estado bajo la lupa de los seguidores. Llantos exagerados y comentarios inapropiados son algunas de las cuestiones que están molestando a los espectadores, quienes se manifiestan a través de las redes sociales.

Esta vez, la polémica y burlona actitud del jurado con un participante, indignó a todos. Y es que cuando Aníbal Nuñez terminó su presentación con sonidos de animales, el jurado estalló de risa y sin ningún tipo de reparo, se burlaron del hombre mientras él, muy nervioso, esperaba la devolución del jurado. Incluso durante su actuación, Abel Pintos y Florencia Peña se reían a carcajadas ante la mirada del hombre.

Cuando llegó el turno de las devoluciones, Emir intentó tomar la palabra mientras Florencia Peña le gritaba casi al oído, “¿qué vas a decir?”. Abel Pintos, del otro lado de la mesa, gritó “que le hubiese gustado que camine más el escenario”, como si esa fuera la frase con la que se sacan de encima a un participante cuando no tienen nada bueno que decirle.

“Te quiero agradecer por demostrar ese amor que tenés hacia los animales” decía Emir, mientras Peña y Pintos seguían riéndose a los gritos. La Joaqui intentó cerrar el polémico momento preguntándole si estaba feliz, a lo que el hombre, con total honestidad y humildad, respondió que sí. Lizy entró como para salvar la situación y se llevó a Aníbal, acompañado del aplauso del público.

La furia de las redes por la falta de respeto con Aníbal

En las publicaciones que hizo la cuenta oficial de Got Talent en Instagram, la gente se volcó a dar su opinión sobre el lamentable momento que se vivió al aire.

“Que lindo el sr. Abel me bajo 1000 puntos. Feo como se reian de él. Pedimos por una sociedad que este libre del bullying y hacen un show de esto”, “Bastante cancelables como programa al permitir esa falta de respeto, reírse así en la cara de alguien. Y encima suben esto como chiste? Ya déjense de joder.”, escribieron algunos usuarios en un posteo que pretendía hacer de la situación, un meme.

“Decepcionante las actitudes del jurado la verdad lamentable. Ni un cachito de respeto.!! Me molesta Abel, con la admiración q uno le tiene creyéndolo empatico”, “La verdad de Flor Peña lo esperaba porque no puede ser más vulgar esa mujer ,pero Abel se hace el correcto y con este participante se fue al pasto un grosero total ,ya es cualquier cosa”, seguía escribiendo la gente.

La mayoría de los comentarios apuntan contra Abel Pintos y Florencia Peña, y coinciden en que los artistas fueron los más irrespetuosos y burlones contra el hombre. Hasta el momento, ninguno se pronunció en las redes sociales para pedir disculpas.

