Con un conjunto rosa chicle, Florencia Peña anunció su vuelta al teatro de manera muy fogosa

Flor Peña ha emocionado a sus seguidores con un emocionante anuncio: su regreso a las tablas del teatro después de un período de ausencia.

La talentosa actriz, conocida por su icónico papel en la serie de comedia “Casados con Hijos”, se prepara para asumir el papel protagónico en “Mamma Mia!”, una producción teatral que combina comedia y música en un emocionante espectáculo en vivo.

A pesar de su exitosa carrera en la televisión, Flor Peña nunca ha ocultado su amor por el teatro y el cine, y su regreso a las tablas es una noticia que ha generado gran expectación entre sus seguidores y amantes del teatro. En palabras de la propia Peña, “Vuelvo al musical y a esta comedia divina que es un éxito en todo el mundo”.

La obra “Mamma Mia!” estará dirigida por Ricky Pashkus y se llevará a cabo en el Teatro Luxor. Aunque los seguidores de la actriz están emocionados por su regreso al teatro, deberán esperar hasta el 18 de diciembre para disfrutar de esta emocionante experiencia teatral.

Florencia Peña

La noticia del regreso de Flor Peña al teatro llega junto a su exitoso papel como jueza en “Got Talent Argentina”, donde demuestra su versatilidad artística y su capacidad para apreciar y celebrar el talento de los artistas de diferentes disciplinas.

Las fogosas fotos de Flor Peña para anunciar su vuelta

Mientras sus seguidores esperan con entusiasmo su regreso al escenario, Flor Peña también ha compartido detalles de su vida laboral en las redes sociales.

Recientemente, compartió una serie de fotos en Instagram en las que presentó a su equipo de trabajo, compuesto por maquilladores, peinadores y community manager.

El look Barbie de Florencia Peña

Con su característico sentido del humor, la actriz escribió: “Sin mí, ellos no serían nada. Agradezcan que los llamé y que todavía no los eché… aunque razones no me faltan”.

En las fotos compartidas, Flor Peña lució un look estilo Barbie, con un conjunto de dos piezas en un tono rosa llamativo y zapatos a juego en un tono metalizado. Su maquillaje realzó sus ojos con sombras y destacó su sonrisa con un labial en tonos más sutiles.



El regreso de Flor Peña al teatro promete ser un evento destacado en el mundo del entretenimiento argentino, y sus seguidores están ansiosos por verla brillar una vez más en el escenario con su carisma y talento innegable.



