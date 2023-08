Juan Otero, el hijo de Flor Peña, defendió su fiesta de 15 ante los prejuicios machistas

Juan Otero, el hijo de la reconocida actriz Florencia Peña, ha dado mucho de qué hablar últimamente al revelar su plan de celebrar su cumpleaños número 15 con una mega fiesta.

En una entrevista este miércoles en el programa “A la Barbarossa”, Juan compartió los detalles de su emocionante decisión y cómo enfrenta los prejuicios de una sociedad que suele asociar las fiestas de 15 años exclusivamente con las chicas.

“Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea. Me dijo ‘Tenés que hacer fiesta de 15′”, explicó Juan, revelando que la propuesta de la fiesta surgió de su madre.

Además, destacó su deseo de desafiar las normas tradicionales: “Yo quiero que sea como una fiesta tradicional de 15, pero que la haga un hombre”, afirmó.

Con determinación y sin temor a los prejuicios, el hijo de Florencia Peña afronta su plan de celebración con una actitud innovadora y valiente.

“Es algo innovador y que puede incentivar a los chicos que no se animan a celebrar sus 15 por temor o por el qué dirán”, comentó.

Juan Otero y su fiesta de 15: el color que predominará y el show con el que sueña

Pero la celebración no será cualquier fiesta. Claudia Villafañe, reconocida por su destreza en la organización de eventos, será la encargada de planificar y llevar a cabo la fiesta de 15 años de Juan.

“La organización va a estar a cargo de Claudia Villafañe, que es una mujer a quien admiro mucho. Es una genia, es una persona muy comprometida”, señaló días antes en entrevista para la Revista Para Ti.

Juan Otero hijo de Flor Peña

Juan Otero en TikTok

Juan Otero fue revelación como analista del Bailando hace algunos años cuando su mamá era jurado

En cuanto a los detalles, Juan compartió su visión para la fiesta: “Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”.

Además, en charla con Georgina Barbarossa expresó su deseo de que El Polaco o La Joaqui realicen un show en vivo durante la celebración.

