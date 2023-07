Florencia Peña festejará los 15 años de su hijo y eligió a Claudia Villafañe como organizadora

Florencia Peña siempre marca tendencia y, sin prestar atención al qué dirán, va para adelante con sus ideas e ideales. Así ocurrió con el poliamor, que desató polémicas y fue muy debatido, y ahora con la celebración de los 15 años de su hijo del medio, Juan Otero, que organizará la mismísima Claudia Villafañe.

La artista está enfocada en sus proyectos laborales y personales, por lo que ya no está tan pendiente de las redes sociales como antes. Pero no se olvida de sus seguidores y, cada vez que puede, comparte contenido con ellos para no perder el contacto que logró en estos años.

Esta vez, a través de sus historias de Instagram, hizo a todos partícipes de su idea, que tiene como principal cómplice a la madre de Dalma y Gianinna Maradona. Es que como no tiene hijas mujeres, y con la firme idea de que no solo los hombres pueden festejar sus 15 años, decidió celebrar los de su hijo Juan.

El adolescente es muy compañero de su mamá y es, de los tres hijos de la conductora, quien sigue sus pasos en lo artístico. Desde que era un niño que no le teme a la cámara y en las redes tiene sus propios seguidores, con quienes comparte contenido que él mismo genera y mantiene a todos expectantes, por lo que su cumpleaños no será la excepción.

Florencia Peña y su hijo, Juan Otero, a pleno con la organización de sus 15 años

Es por eso que, en complicidad con la actriz, accedió a festejar sus 15. “Las extrañana a las chicas y, como no tengo nada que celebrar porque ya me casé dos veces, entonces lo estoy obligando a él (por Juan) a que festeje los quince”, contó Flor en un video que compartió con sus fans.

Peña, su hijo y Claudia se reunieron en el mismo café en el que organizaron todo el casamiento de la artista con Ramiro Ponce de León. Es por eso que no dudó en elegir a la empresaria para que esté a cargo de esta gran fiesta.

Florencia Peña festejará los 15 años de su hijo y Claudia Villafañe va a organizarlo.

El segundo hijo de la actriz con primer marido respondió siguiéndole la broma a su madre de que estaba obligado por ella a festejar. En tanto que Claudia Villafañe sumó: “No lo puedo creer, estamos a full con quince de Juan”.

Luego, medre e hijo aclararon que con esto quisieron demostrar que la fiesta de los 15 no es solo para las chicas. “Porque los quince no son solo para las mujeres, que los hombres empiecen a festejar”, dijo la artista.

Flor Peña y su hijo Juan Otero

Juan Otero junto a Flor Peña y Marcelo Polino

Juan Otero

