Got Talent Argentina: son mendocinas y con un inesperado golpe de suerte sorprendieron a todos

La compañía mendocina de danza de la coreógrafa y docente de danza, Debora Kaul, llegó al estudio de Got Talent Argentina con un sólo sueño, pasar de ronda. Con una coreo pensada, estudiada y practicada mil veces, intentaron conquistar al jurado al son del tema “Que me vaya bonito” de La Otra. Las cosas no salieron como esperaban y cuando todo parecía que era el final, un giro inesperado en la historia, las salvó y siguen en competencia.

El grupo mendocino realizó la coreo y logró llegar al final sin ninguna cruz roja, pero a la hora de las devoluciones, la cosa no pintaba bien. La que arrancó fue Florencia Peña diciendo que se trató de una perfomance, por momentos “sucia”. Le gustó la propuesta y en ningún momento puso en duda el talento de la compañía, pero había cuestiones técnicas que, según ella, no estaban bien.

Cuando llegó el turno de Emir, la palabra autorizada en este tipo de presentaciones, coincidió con Flor Peña y notó imprecisiones en la coreo. El bailarín y coreógrafo uruguayo quiso saber si era una presentación nueva o si ya tenían tiempo trabajándola. Acá fue cuando todo se aclaró y las salvó alguien que no estaba.

Una de las bailarinas tomó la palabra y contó que se trataba de una coreo que ya tenía un tiempo, pero como faltó una de las chicas, porque se lesionó, tuvieron que rearmar todo. Este detalle fue lo que cambió todo. La falta de Valentina Forconi, a quien sus compañeras le mandaron un beso, rompía la armonía de la coreo y el hecho de que fueran pares corría el eje de la presentación, según dijeron los que saben.

Las mendocinas que llegarona Got Talent y pasaron de rosca

Al momento de votar, el que empezó fue Emir y marcó el camino para todos. El uruguayo la pensó un rato y terminó por darles una segunda oportunidad. “Qué venga Valentina”, dijo el jurado ante la mirada feliz de las mendocinas. Con el sí del resto del jurado, el grupo de danza pasó de ronda y ahora tendrán que ver cómo se las ingenian para solucionar la falta de su compañera, si es que no llega a recuperarse para la próxima instancia.

