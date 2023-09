Qué dice la canción de Flor Vigna que compara a Nico Occhiato y Luciano Castro como amantes

Flor Vigna, quien ha incursionado recientemente en el mundo de la música, generó una intensa polémica con su más reciente canción titulada “Mi ex tenía razón”.

En este sencillo, la artista compara a su ex pareja, Nicolás Occhiato, con su actual novio, el actor Luciano Castro. Las letras de la canción han suscitado especulaciones y debates en las redes sociales sobre la intención detrás de sus palabras.

La canción, que es una versión de un tema de Karol G, incluye versos que hacen referencia directa a sus relaciones pasada y presente.

Vigna entona: “Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor,” antes de exclamar “¡Castro!”.

Estos versos dejan en claro que la canción está vinculada a su antigua relación con Nicolás Occhiato, con quien compartió siete años de su vida.

Sin embargo, la inclusión del nombre de Luciano Castro en la canción sugiere un claro mensaje de amor hacia su actual pareja, el reconocido actor.

Las burlas a Nico Occhiato en Luzu TV por la canción de Flor Vigna

Hasta el momento, Flor Vigna no ha realizado declaraciones al respecto, dejando espacio para especulaciones y teorías entre sus seguidores.

Flor Vigna ha estado explorando su faceta musical en los últimos meses, lanzando varios sencillos que han demostrado su versatilidad artística.

Además, cabe mencionar que a pesar de su separación, Flor Vigna y Nicolás Occhiato decían mantener una relación de amistad, al menos públicamente.

Sin embargo, la canción “Mi ex tenía razón” parece insinuar lo contrario y ha llevado a cuestionamientos sobre la autenticidad de su amistad.

