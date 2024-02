Así es la intimidad de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en un crucero soñado

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se embarcaron en unas vacaciones de ensueño tras una exitosa temporada de verano. Desde Miami hasta las paradisíacas playas de Jamaica, el conductor compartió con sus seguidores cada momento de su travesía a través de Instagram, pero sus publicaciones no pasaron desapercibidas para su novia.

“Somos dos tíos”, expresó con picardía Flor al ver algunas de las imágenes compartidas por Occhiato, como aquella en la que aparece con una toalla alrededor del brazo o la de ambos disfrutando de un café.

Las vacaciones de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

La reacción de la bailarina no se detuvo ahí, también cuestionó a Nico por grabarla sin previo aviso y por los ángulos poco favorecedores.

“¡Vos no me podés grabar con esta papada! Todas las fotos en cuero te las saco yo. No colaboro más con tus historias”, bromeó Flor en uno de los divertidos videos compartidos por el conductor. Luego, en tono de juego, lo instó a avisarle antes de grabarla nuevamente, asegurando que se había convertido en su enemigo.

Entre risas, Occhiato respondió: “Las dos fotos de tíos no están bien? Me cansé de las fotitos estéticas. Las fotos son abrazados con la playa de fondo y que se vea el paisaje”.

Fotos de las vacaciones de Occhiato y Flor

Las vacaciones de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y su mano atrevida en plena playa

La playa de Pinamar fue testigo de un momento juguetón entre la reciente pareja Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

La historia de amor que comenzó a oficializarse en el año nuevo ya tiene su primer capítulo playero, capturado por una fan que no dudó en compartir el pícaro gesto de Occhiato hacia su novia.

La usuaria de la cuenta de Instagram @lagordaocchiamin fue la encargada de inmortalizar el instante, mostrando cómo Nico Occhiato no resistió la tentación de tomar la cola de Flor Jazmín Peña mientras caminaba hacia el mar en bikini.

El video, compartido con humor, fue acompañado por el comentario: “Pero qué buen orto que tiene (Flor)... Ay, hice un re video”. Además, la fan etiquetó a Occhiato y agregó la divertida observación: “Nico está con ganas de pan dulce”.