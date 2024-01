Habló Mónica Gutiérrez tras la imagen de su esposo que se viralizó en las redes: “Se enojó”

La destacada periodista, Mónica Gutiérrez fue protagonista de un bochornoso momento que se volvió viral en las redes sociales el día de hoy. En medio de una videollamada con “A la Barbarossa”, su esposo se mostró en la cámara sin nada de ropa.

“Menos mal que estoy en casa y puedo decir quién es el señor, no sabía que quería ser viral”, expresó Mónica Gutiérrez con humor al referirse a la inesperada aparición de su esposo. En ese momento, la periodista dijo eso únicamente pero luego se comunicó con Primicias Ya y declaró algunas otras cosas.

Primero pido disculpas públicas a la audiencia. Me lo tomo con humor ¡qué más puedo decir!”, manifestó entre risas. Más allá de esto, luego contó los detalles del momento para que la audiencia entendiera.

Dupla histórica. Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez conducen "América noticias". Foto: Instagram

“La gente de Telefe me llamó para hacer el Zoom sobre la hora y no tenía margen de tiempo para irme a otro lugar de la casa. Yo estaba leyendo en mi cuarto, entonces me vestí, me maquillé, armé la locación con un trípode y le dije a Alejandro que se vaya y él se metió en el baño”, comentó sobre los inicios de la entrevista.

Luego agregó: “El zoom se hizo largo y en algún momento necesitó salir de ahí. Pero él nunca supo que salió en cámara, después le dije yo y él no es un tipo de tele pero como todo se armo rápido y él tuvo un debut inquietante”.

En cuanto a cómo su esposo tomó el momento, Mónica sumó: “Es mi marido desde hace 32 años, pero cuando le dije un poco se enojó conmigo. Se enojó porque me dice que yo no cuidé el plano. No voy a convertir esto en una discusión conyugal, me lo tomo con humor y pido nuevamente disculpas a la audiencia”.

El video del incómodo momento del esposo de Mónica Gutiérrez

El peculiar suceso ocurrió durante la transmisión del programa de Georgina Barbarossa, en el cual Mónica Gutiérrez participaba a través de una videollamada.

Mónica Gutiérrez había sido invitada a participar en el programa para brindar su opinión sobre el paro de la CGT, evento que est+a teniendo lugar este mismo miércoles y que incluye una movilización al Congreso en protesta contra la ley ómnibus y el DNU de Javier Milei.