Angie Landaburu se metió con una de las panelistas más polémicas: Yanina Latorre la sepultó

Los Martín Fierro de la Moda desataron varios escándalos, pero el más resonante estuvo relacionado con quien premiaron como “mejor influencer” de la moda. Se trata de Angie Landaburu, la joven que fue señalada como la influencer trucha porque aseguraron que compra seguidores y paga por sus comentarios y me gustas en las redes.

Los premios suelen generar controversias y descontento entre los participantes, y los Martín Fierro de la Moda no fueron la excepción. Yanina Latorre y Stephanie Demner expresaron críticas hacia Landaburu, de quien poco y nada se sabe.

Durante la ceremonia celebrada el pasado sábado para homenajear a los diseñadores y modelos del ámbito de la moda, Ángel de Brito y Valeria Mazza anunciaron a Angie Landaburu como la ganadora del Martín Fierro a Mejor Influencer.

Ante esta noticia, la madre de Lola Latorre, que nunca se guarda nada, hizo su descargo en las redes sociales calificando la situación como una vergüenza, cuestionando la autenticidad de Landaburu como influencer y sugiriendo que sus seguidores, likes y comentarios eran comprados.

Stephanie Demner, a quién todos esperaban como ganadora y que tenía razones de sobras para ello, también fue contundente en sus críticas hacia su compañera de terna, mencionando las reacciones de las personas del medio y sugiriendo que el círculo es reducido y se conocen entre ellos.

Sin embargo, posteriormente, Demner ofreció disculpas a través de sus historias de Instagram, alegando que sus comentarios fueron realizados en un momento de enojo y tristeza por su anhelo de quedarse con la estatuilla qué pensó merecer.

Quién hizo conocer el disgusto de joven influencer fue Pochi de Gossipeame, que compartió la captura del contenido en X - ex Twitter- de Demner y comentó: “Una que no se habría quedado contenta porque no salió ganadora”.

