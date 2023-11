Yanina Latorre se sacó y atacó de manera brutal a Julia Mengolini, por “pautera”

Yanina Latorre está, afiladísima, en una cruzada contra los periodistas “pauteros” afines al gobierno kirchnerista. Ya se peleó con Dady Brieva, pero con quien se la agarró de manera encarnizada con es con Julia Mengolini, conocida, además, por haber sido pareja de Fito Páez.

La ruptura entre Fito Páez y Julia Mengolini dio origen a una canción del músico.

En las últimas horas se viralizó un fuerte cruce entre ellas en la red social X. “YANINA LATORRE SOS UNA TERRIBLE CORNUDA, MERSA BOTINERA. YO ME DEDICO A LABURAR Y MAL QUE TE PESE LO VOY A SEGUIR HACIENDO EN DEFENSA DE LOS INTERESES POPULARES. TENERTE DE ENEMIGA NO LLEGA A SER UN HONOR PERO ES DIVERTIDO. SEGUÍ DICIENDO BOLUDECES, NO HACÉS MAS QUE ALENTARME”, escribió la periodista K y dueña de Futurock, radio alineada al gobierno saliente.

Yanina Latorre contra Julia Mengolini

Yanina no tardó en responder y subió la apuesta. Fiel a su estilo desenfrenado y frontal, le contestó con las mismas armas. “Cucaracha te hiciste famosa por garchar te a Fito, te llenó el otro de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos”, soltó la “angelita” de Ángel de Brito.

El más rápido de los seguidores de Mengolini entendió la referencia del tuit. Resulta que la periodista quiso emular el famoso tuit viral que, hace algunos años, le dedicara Mariana Nannis a Yanina Latorre, y en el que aseguraba que había sido amante de su hermano.

Yanina Latorre contra Julia Mengolini

Después Yanina siguió y reposteó varias veces el mensaje de la periodista y seguía contestándole: “Jajajajaajaja esto te grafica. Pautera. Soy cornuda y botinera pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Aca la unica grasa sos vos!”, escribió y agregó en otro mensaje: “Como te calentaste parda! Jajajajaajajajajajajajajaajajajajajaja te salio la groncha agresiva de adentro. Le decis cornuda a una mina y le decis botinera! Y vos q sos? Fracasada porrera”.

Yanina Latorre contra Julia Mengolini

La pelea entre Arruza, tal como es el apellido de soltera de Yanina, y Julia Mengolini empezó tras las declaraciones, pre elecciones, de la periodista K sobre el triunfo “cómodo” de Massa por sobre Milei, y luego siguió por el anunció de Milei en que aseguraba que va a privatizar todos los medios del estado. Mengolini habló y Yanina le respondió con un fuerte descargo en la radio de Luis Majul, El Observador 107.9.

En su catarsis Latorre le cantó las cuarenta y la atacó por el lado de la pauta que recibió durante años como periodista k y en su rol como dueña y directora de una radio aliada al gobierno saliente.

Seguí Leyendo