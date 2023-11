Dady Brieva demanda a Yanina Latorre por una suma millonaria y ella estalló en vivo

Luego de las polémicas declaraciones que Yanina Latorre hizo sobre Dady Brieva tras el triunfo de Milei, el actor decidió iniciar acciones legales en su contra. Fue el abogado del artista, Gregorio Dalbón, quien informó a través de Twitter que la demandarán por injurias e insultos esbozados en su programa de radio.

Tras enterarse a través de las redes que recibirá una demanda, la panelista de LAM volvió a apuntar en contra del artista y del abogado que lo representa, que es el mismo de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

“El actor Dady Brieva demandará a la Señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa, Mariela Anchipi, por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la Señora Latorre”, escribió el letrado.

Dady Brieva demandará a Yanina Latorre y ella redobló la apuesta. Captura de pantalla.

“La Señora no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada. La libertad de expresión es absoluta pero no para denigrar a las personas”, agregó en el posteo.

Y, finalmente aclaró que “la demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones” e indicó que el dinero “será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica”.

Yanina Latorre leyó el tuit en vivo y tomó el mensaje como una “pseudo amenaza”. Luego de asegurar que no injurió al matrimonio, dejó en claro que tiene información que nunca dijo sobre ellos y que eso podría dejarlos mal a ambos: “Yo sé todo, todo y más. No me busquen”.

Además, se burló de la suma que le pedirán y dejó entrever que no se retractará de lo que dijo días atrás, ya que considera que sus declaraciones en El Obervador, no fueron injurias.

Dady Brieva demandará a Yanina Latorre y ella redobló la apuesta. Captura de pantalla.

El descargo de Yanina Latorre por el que Dady Brieva decidió demandarla

En una sorprendente confrontación mediática, Yanina Latorre arremetió contra Dady Brieva por sus comentarios sobre la llegada de Javier Milei al poder. En declaraciones recientes, Latorre cruzó al actor kirchnerista y lo acusó directamente: “Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado”.

La tensión entre ambos surgió tras las expresiones de Brieva en la emisora AM 750, donde manifestó su inquietud afirmando que “nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo” con el líder de La Libertad Avanza asumiendo el mando.

Yanina Latorre leyó en su programa de radio Yanina 107.9 las polémicas palabras de Brieva y respondió contundentemente: “Vos lo vas a perder todo. Julia Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros”.

De forma explosiva, Latorre continuó su argumentación: “Tu mujer, que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista, y cuando vos chupás una pija de kirchnerista, te paga el Estado”.

Además, hizo hincapié en la situación económica y la distribución de impuestos: “Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, ojalá gastados en salud y educación, y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de pautas”.

“Todos los K son millonarios. Ustedes están por perderlo todo, los argentinos ya perdieron todo. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado”, concluyó Latorre enérgicamente.

Qué dijo Dady Brieva que enfureció a Yanina Latorre

Estos enfrentamientos comenzaron cuando Dady Brieva, simpatizante del kirchnerismo, expresó su preocupación antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei en una entrevista en la AM750 el pasado 19 de noviembre. El actor afirmó: “Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo”.

Dady Brieva

Brieva intentó transmitir su visión crítica sobre la situación política: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho...”.

Seguí Leyendo