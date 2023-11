Susana Giménez abandonó los Martín Fierro y explotó el show: “Quedó el premio en la mesa”

La reciente entrega de los Martín Fierro Latino, celebrada en Miami, Estados Unidos, dejó tras de sí no solo la celebración de los destacados en el mundo del espectáculo, sino también una polémica protagonizada por Susana Giménez.

Según reveló el programa “Los Ángeles de la Mañana”, la diva estaba a punto de recibir el Martín Fierro de Diamante, una mención especial, cuando decidió retirarse del evento debido al aburrimiento, generando un inusual episodio en la premiación.

Susana Giménez y el Puma Rodríguez

“Estaba a punto de ganar el Martín Fierro de Diamante, pero se fue antes porque se aburrió”, informaron desde el programa conducido por Ángel de Brito. La sorpresiva decisión de Susana llevó a la organización a dejar en suspenso la entrega del premio, que quedó sobre una mesa sin ser presentado, a pesar de que su nombre ya había sido anunciado.

La conductora se retiró de los premios.

La situación no se limitó a la ausencia en la entrega de este premio. Se reveló que la diva también tenía asignado el rol de presentar el premio a Don Francisco, un momento que quedó en suspenso debido a su retiro anticipado.

Moria Casán opinó del retiro de Susana Giménez de los premios

Moria Casán, por su parte, no dudó en expresar su opinión sobre la situación, ubicándola en un contexto particular. “Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?… No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Está en un retiro impositivo Susana”, comentó la artista.

Guerra de divas: Moria Casán salió al cruce de Susana Giménez por no vivir en Argentina.

En contraposición, Moria tuvo palabras elogiosas para Mirtha Legrand, destacando su capacidad y energía a sus 96 años. “Dentro de sus 96 años, es una diosa. Hay que tener ganas y capacidad (de seguir trabajando)”, expresó, resaltando la dedicación y vigor de la conductora en comparación con la situación de Susana Giménez.

La retirada inesperada de Susana Giménez en medio de la entrega de los Martín Fierro Latino no solo generó sorpresa, sino también especulaciones sobre su presente artístico. La diva, conocida por su trayectoria y carisma, ha estado más alejada de los medios, especialmente desde que decidió residir en Uruguay.

