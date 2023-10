La fuerte frase política de Susana Giménez cuando reveló qué tiene que pasar para que vuelva a Argentina

Susana Giménez, conocida por su posición política firme, ha revelado su condición para regresar de manera permanente a Argentina, en un momento crucial previo a las Elecciones Generales del 22 de octubre.

En una entrevista con Rodrigo Lussich para Socios del Espectáculo, Susana afirmó: “Me voy a volver a vivir a Buenos Aires, sí”. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando detalló la condición que impone para su regreso definitivo: “Cuando se vayan los K. Ahí sí me mudo”.

La conductora, quien ha mantenido residencia en Uruguay, explicó su postura sin rodeos: “Voy y vengo, pero no trabajo. Si no se cambia… No quiero hablar de política. Yo vuelvo a Argentina. Es mi país. Aunque vivo en Punta del Este vengo todos los fines de semana porque los perros sino se mueren”.

Ante las críticas sobre su residencia en Uruguay, Susana respondió con firmeza: “Argentina me dio todo y me lo sigue dando. ¿Qué tiene que ver? Yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina. Es mi país, lo amo y sé que la gente me ama, me escucha y los adoro”.

Susana Giménez se quejó de los impuestos que tiene Argentina

Sus declaraciones reflejan su desacuerdo con ciertas políticas, destacando la alta presión tributaria en Argentina al expresar: “No estoy de acuerdo con ciertas políticas, que me saquen el 70 por ciento de lo que gano”.

Susana Giménez en entrevista

En cuanto a la posibilidad de aparecer en televisión junto a Mirtha Legrand, Susana dejó en claro que no asistiría al almuerzo de la reconocida conductora, insinuando con humor: “Me tengo que poner de novia con algún político para ir, porque ella lleva a Milei y a Fátima. El primer día los lleva a ellos, todo el mundo los espera”.

