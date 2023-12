Quién es Angie Landaburu, la influencer que tildaron de “trucha” tras ganar un Martín Fierro

Los Martín Fierro de la Moda desataron varios escándalos, pero el más resonante estuvo relacionado con quien premiaron como “mejor influencer” de la moda. Se trata de Angie Landaburu, la joven que fue señalada como la influencer “trucha” porque aseguraron que compra seguidores y paga por sus comentarios y “likes” en las redes.

La gala tuvo lugar el sábado por la noche y fue conducida por Valeria Mazza y Ángel de Brito, quienes revelaron cada uno de los premios de la noche en la que distinguieron a referentes de la alta costura y celebridades del mundo de la moda.

Pero no todo fue color de rosas, ya que hubo críticas a la elección del jurado de APTRA por premiar a Landaburu como la mejor influencer de moda del país. En la categoría compitió y les ganó a Wanda Nara, Lizardo Ponce, Santiago Artemis, Zuzu y Stephanie Demner.

El comentario de Yanina Latorre contra Angie Landaburu, quien ganó el Martín Fierro a Mejor Influencer. (Foto: Captura de pantalla)

Una de las primeras en salir a criticarla en Twitter fue Yanina Latorre y no tuvo filtros al referirse al premio que ganó: “Una vergüenza. No es influencer. No la conoce nadie. No trabaja con sus redes. Sus seguidores, sus likes y sus comentarios son comprados”.

Por su parte, Demner se grabó llorando por no haber sido ella la ganadora y tuvo un comentario filoso al pie del video que AméricaTV compartió en Twitter con el recote del momento en el que Landaburu recibe el premio. “Las caras de la gente del medio. Y sí, somos pocos y nos conocemos mucho”, lanzó.

El comentario de Stephanie Demner al ver que perdió el premio de Mejor Influencer. (Foto: Captura de pantalla)

Qué dijo Angie Landaburu sobre las declaraciones de Stephanie Demner

Tras haber ganado el Martín Fierro, la modelo fue invitada a Mañanísima (Eltrece), programa que conduce Carmen Barbieri. Allí, la presentadora le consultó sobre las declaraciones de Stephanie Demner que dieron de qué hablar y fue tajante.

Angie Landaburu

“¿Te molesta que Stephanie Demner haya llorado? Se sintió mal, estafada, creyó que iba a ganar ella”, comenzó preguntando. “Obviamente no me gusta ver llorar a nadie. A mí me hubiese encantado que ganen todos, porque creo que ya estar ternado es algo alucinante”, respondió la ganadora.

“Yo no hablé con ella porque realmente no tengo nada para decirle. Simplemente que APTRA y los premios fueron alucinantes, y que entre todos tenemos que empujar para el mismo lado, que la moda sea cada vez mejor. Yo no tengo nada para decirle a ella porque no tengo nada para enseñarle a ella”, agregó al respecto.

Angie Landaburu

Angie Landaburu, premiada a “mejor influencer de moda”

Angie Landaburu tiene más de 1.8 millones de seguidores en Instagram y el contenido que comparte en sus redes está relacionado exclusivamente a la moda y las tendencias. Sin embargo, otros influencers aseguran que paga para ir a eventos, para ser nombrada y, sobre todo, que casi todos sus seguidores fueron comprados.

“Ella es cierto que vive una vida de millonaria porque lo es. Angie es hija de un abogado penalista, tiene muchísimo dinero, y ella en sus redes postea y muestra su realidad. Tiene propiedades en Miami, Punta del Este y Europa”, aseguró el periodista Santiago Méndez.

“También es cierto que compró seguidores y likes, y que les pide a sus contactos por favor que le den “me gusta” a sus publicaciones por vía mensaje privado de Instagram”, agregó.

Angie Landaburu

Además, es parte de la Elite Modeling Agency Network, una agencia de modelos reconocida a nivel mundial, y la Multitalent Agency en Argentina, Landaburu viaja por el mundo participando en eventos de moda y destaca sus lujosos looks.

También cuenta con una formación académica sólida, habiéndose graduado en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, con una carrera en Comunicación de Moda.

Angie Landaburu

Angie Landaburu

