Se supo la verdad sobre el enojo de Pampita cuando Benjamín Vicuña ganó el Martín Fierro y la enfocaron

Pampita y Benjamín Vicuña volvieron a ser noticia por la gala de los Martín Fierro, pero esta vez de la moda. Es que el artista ganó el premio al “Mejor actor con estilo” y la cámara no tardó en “ponchar” a la modelo que estaba entre los presentes y fue una de las grandes ganadoras de la noche.

Luego de lo que ocurrió en la entrega de los premios a la radio y televisión meses atrás, que desató polémica por el discurso del actor chileno, en esta oportunidad, el director de cámara también pidió un plano de Pampita y ella reaccionó molesta.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, dijo Benjamín Vicuña en la gala anterior y sus palabras no pasaron inadvertidas, sobre todo para Roberto García Moritán, marido de Pampita.

Ahora, cuando le tocó volver a subir al escenario en la edición de la moda, el artista bromeó con esta situación y causó la risa de todos los presentes, pero quien no la pasó muy bien y se incomodó fue su ex y madre de sus cuatro hijos mayores.

“¡Dale! ¿Otra Vez? ¿Otra vez?”, dijo molesta Pampita a la cámara cuando la enfocaron a ella en el momento en el que Vicuña recibía la estatuilla. Y, en Socios del Espectáculo aseguraron que el enojo de la conductora estaba relacionado con su marido, quien la última vez quedó expuesto.

Pampita se habría enojado para cuidar a Roberto García Moritán

Rodrigo Lussich presentó en Socios del Espectáculo “la furia de Pampita. Pampita está cansada de que la ponchen cuando Vicuña gana un premio. Pero el primero que la gasta un poco es Vicuña, cuando sube al escenario y hace chistes al dedicar el premio”.

“Pampita dice que después tiene problemas en la casa porque Moritán es un denso, un pesado el marido de Pampita”, dijo el conductor. Esto sobre el comentario de Vicuña sobre el escenario: “Esto se lo voy a dedicar…. Esa…. Se lo voy a dedicar a mis seis amores que son mis hijos”.

El emotivo discurso de Pampita en los Martín Fierro de la Moda (Captura de pantalla)

“Es un provocador. Estuvo bien, picarón, para referirse a lo que pasó la vez pasada y todo lo que pasó en la tele, pero no estuvo bien si sabe que eso a ella le podría llegar a traer un problema y ya lo sabe. Uno entonces se replantea y dice que estuvo mal”, reflexionó Mariana Brey.

Paula Varela recordó que “le trajo problemas. En su momento Benjamín habló con Mortián después de los Martín Fierro que ella lo miraba con una sonrisa. Hubo lío. No le gustó a Moritán y dio notas diciéndolo. Hablaron, se solucionó y quedó ahí. Me parece que Benjamín está jugando como le gusta a él”.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda

