Roberto García Moritán fue tajante al opinar del polémico discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro

Roberto García Moritán habló luego de la polémica que generó el discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro, cuando recibió el premio a “mejor actor protagónico de ficción”. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires estaba en la fiesta, acompañando a Pampita, y vivió un momento tenso.

El notero de LAM buscó a García Moritán y le preguntó sobre el momento del que todos hablan tras la fiesta de la televisión. El marido de Pampita fue sincero sobre cómo vivió esa situación y reveló que el actor se contactó con él para aclarar la situación a la que todos quedaron expuestos.

“Estaba viendo. Estaba ganando un premio muy importante Benjamín, estábamos todos muy contentos y atentos”, dijo ante la consulta del periodista.

Aunque luego se sinceró: “Me tomó un poco por sorpresa, pero te soy sincero, yo lo conozco mucho a Benjamín, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos, soy el tipo que está con ellos todos los días”.

Ante la respuesta, el cronista Alejandro Castelo le repreguntó: “¿Para vos fue un furcio o dijo algo y después se arrepintió?”. “Yo, sinceramente, creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea, y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión”, contestó.

Benjamín Vicuña explicó la polémica frase de su discurso en los Martín Fierro.

Roberto García Moritán contó que habló con Benjamín Vicuña tras los Martín Fierro

Además, el legislador resaltó: “Somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos, y para mí me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado”.

“Yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es... estaba Bauti (uno de los hijos que tuvo con Pampita) que estaba tan contento... a mí la sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre, con el padre es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia”, destacó sobre la frase del actor chileno.

El encuentro entre Vicuña, Pampita y su hijo Bautista

Finalmente, García Moritán contó que Vicuña le escribió para aclarar la situación. “A mí me parece que hay cosas que a veces no hace falta profundizar demasiado. Él me mandó un mensaje y cuando él empezó a hablarme del tema le dije ‘ya sé, no pasa nada’”. No obstante, reconoció que le molestó la situación: “Por supuesto hubiera preferido que no pasara, es verdad. En ese momento la sensación fue rara”.

“Yo aprendo todos los días, creo que él también aprendió mucho de esa noche, y lo importante es que los chicos entiendan que más allá de lo que pase en el día a día hay una familia que los contiene, que los acompaña, que los cuida y que siempre va a estar para ellos”, cerró.

Pampita y Roberto García Moritán en los Martín Fierro 2023. (Gentileza Premios Martín Fierro)

