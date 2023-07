Benjamín Vicuña explicó la polémica frase de su discurso en los Martín Fierro que generó revuelo en redes

Benjamín Vicuña fue una de las figuras que dio qué hablar en la gala de los Premios Martín Fierro. El actor se llevó todos los aplausos por la buena relación que una vez más demostró tener con Pampita, la madre de sus cuatro hijos mayores, pero su agradecimiento tras ganar su terna generó revuelo.

El artista se llevó el premio a “mejor actor protagónico de ficción” y su discurso no solo emocionó a los presentes, sino que dio para hablar. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo Vicuña.

En ese momento hizo una pausa y con una risa pícara y nerviosa, siguió adelante con su agradecimiento. En pantalla, no solo se lo veía a él agradeciendo su premio, sino también a Pampita. La modelo escuchó con atención las palabras de su ex y padre de sus hijos, pero se lo vio incómodo a Roberto García Moritán.

Vicuña habló con el programa de Vero Lozano y Vicky Xipolitakis aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el tema. “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, indagó.

El actor no esquivó la pregunta y respondió: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación. Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”.

Benjamín Vicuña explicó la polémica frase de su discurso en los Martín Fierro.

Momentos después, hablando del mismo tema, expresó: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, sacrificio. Era 9 de julio y dije ‘es un país que me dio mis hijos, el amor’. Quizás me equivoqué”.

Verónica Lozano dijo que se había entendido perfectamente, pero el actor siguió con su autocrítica. Expresó que no fue oportuno lo que dijo, estando su ex presente.

El encuentro de Benjamín Vicuña y Pampita en la alfombra roja de los Martín Fierro

La previa de los premios Martín Fierro 2023 estuvo marcada por una de las postales más esperadas. La modelonominada a mejor conductora, Carolina “Pampita” Ardohain, y el actor Benjamín Vicuña, en busca del premio a mejor actor por su papel en “El primero de nosotros”, se encontraron en la alfombra roja del Hotel Hilton.

Iván De Pineda y Sofía Martínez, los anfitriones de la noche, fueron testigos de este encuentro, mientras los flashes de los fotógrafos capturaban el momento y las redes sociales estaban atentas a cada detalle.

Durante una entrevista en la alfombra roja, Benjamín Vicuña habló sobre sus expectativas ante las múltiples nominaciones que recibió la ficción que protagonizó. Al ser consultado por De Pineda si vivía con nervios o relajado, el actor chileno admitió: “Con nervios”.

Pampita en los Martín Fierro. (Gentileza Premios Martín Fierro)

Acompañado por su hijo mayor, Bautista, Vicuña destacó el reencuentro con el elenco de la serie, que fue grabada en 2021 en plena pandemia y estrenada el año pasado. “Creo que es mi tercera vez, espero que sea la vencida. Hoy es una fecha especial y un personaje que quiero mucho”, expresó esperanzado.

El momento en que llegó Pampita

Sin embargo, la entrevista se vio interrumpida cuando Pampita llegó al lugar luciendo un imponente vestido rosa. Martínez les pidió a Vicuña y a su hijo que se quedaran, mientras Pampita se acercaba a ellos.

El encuentro entre Vicuña, Pampita y su hijo Bautista

A pesar de los intentos de De Pineda por advertir sobre el vestido de la modelo, Pampita no parecía prestar atención a nada más, conmovida al ver el look de su hijo mayor, Bautista, quien lucía un impecable traje negro. Pampita elogió a su hijo con una sonrisa en el rostro y expresó: “No lo había visto, se vistió en la casa de Benja. Es un bombón”.

Luego, Pampita compartió sus sensaciones ante su nominación y reconoció que sería un honor ganar el premio. “Sé que es una terna muy fuerte, las admiro, aprendo de ellas”, señaló en referencia a Mirtha Legrand, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano, sus competidoras. La modelo admitió que sería un gran honor y un mimo al alma si resultara ganadora, pero afirmó que no tenía expectativas.

Pampita y su hijo mayor, Bautista Vicuña, en los Martín Fierro. (Captura Telefe)

Este encuentro entre Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña evidenció una relación amigable y cordial entre ambos, dejando en claro que han dejado atrás las diferencias post separación y han logrado construir una buena relación como expareja.

Seguir Leyendo