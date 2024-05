El ex Boca, Sebastián Villa fue comprado por Ludogorets y jugará la Champions League

Días después de haber roto el silencio sobre su paso por Boca y su salida entre desplantes y cortocircuitos con el Consejo de Fútbol, Sebastián Villa armó sus valijas y acordó su llegada a un nuevo club de Europa. Su próximo destino será Ludogorets, el multicampeón de Bulgaria que jugará la próxima Champions League.

El delantero colombiano, de gran temporada en Beroe, acordó su llegada al actual campeón de Bulgaria y competirá la próxima temporada por la Orejona. pic.twitter.com/nnTmFjZ6Tr — jorge omar barrera (@jorgeomarbarre1) May 17, 2024

Luego de haberse ido por la puerta del fondo de La Bombonera, el delantero colombiano llegó en noviembre pasado a Beroe, también de Bulgaria, y apenas un semestre le bastó para llamar la atención del grande de la ciudad de Razgrad.

Si bien su último equipo terminó la temporada regular lejos de los primeros puestos y tuvo que conformarse con la ronda relegación, el extremo antioqueno fue una de sus figuras, exhibió un gran nivel y se despachó con cinco goles en 11 partidos, además de haber brindado una asistencia.

A sus 27 años, tendrá un nuevo desafío en su carrera: Ludogorets compró la totalidad de su pase y ya intercambió documentos con Beroe. Solo falta que Villa se someta a la revisión médica y, una vez superada, firmará su contrato hasta junio del 2028.

Además de dar un salto importante en Bulgaria, el colombiano tendrá la posibilidad de competir por la Orejona, ya que su nuevo conjunto logró clasificarse a la próxima edición de la Champions League.

*️⃣Los clubes ya intercambian documentos y el delantero colombiano, una vez superada la revisión médica, firmará hasta junio de 2028. #TratoHecho pic.twitter.com/pKWJJWD7jx — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 16, 2024

Sebastián Villa “Salir de Boca fue muy duro, muy triste”

Más allá de su futuro, Villa también miró hacia atrás, recordó su alejamiento de Boca y le dio las gracias: “Boca Juniors es un club con el que voy a vivir eternamente agradecido. Soy un privilegiado por haber jugado tantos años. Tengo muchas amistades en Argentina. Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto. Haber venido a Bulgaria me ha abierto muchas puertas”.